Пн, 4.01.2021
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Кристина Каллас
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В Латвии завершился первый период ограничений в виде комендантского часа

Рига.

ФОТО: TOMS KALNINS/EPA

4 января утром в 5.00 завершился первый период введенных правительством Латвии ограничений в виде комендантского часа.

На прошлой неделе Кабинет министров принял решение о введении на территории Латвии комендантского часа с 30 декабря по 4 января. В эти дни все жители страны в период с 22:00 до 5:00 должны были находиться по месту жительства, выходить из дома можно было только в исключительных случаях. Такой же порядок будет действовать и в конце этой недели - 8 и 9 января.

Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис пояснил, что комендантский час не распространяется на предстоящее православное Рождество, 6 и 7 января, поскольку этот праздник приходится на рабочие дни. Решено применять комендантский час только по выходным, поскольку именно в выходные более высоки риски скопления людей.

Как сообщили в Государственной канцелярии, во время комендантского часа покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

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