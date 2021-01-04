В Латвии завершился первый период ограничений в виде комендантского часа

На прошлой неделе Кабинет министров принял решение о введении на территории Латвии комендантского часа с 30 декабря по 4 января. В эти дни все жители страны в период с 22:00 до 5:00 должны были находиться по месту жительства, выходить из дома можно было только в исключительных случаях. Такой же порядок будет действовать и в конце этой недели - 8 и 9 января.