Со дня первого заседания Рийгикогу исполнилось 100 лет
В понедельник, 4 января, исполняется сто лет с того дня, когда в Белом зале парламента Эстонии состоялось первое в истории заседание Рийгикогу.
В понедельник, 4 января, исполняется сто лет с того дня, когда в Белом зале парламента Эстонии состоялось первое в истории заседание Рийгикогу.
Об этом сообщила пресс-служба парламента, напомнив, что депутаты избрали из своих рядов спикера или председателя, им стал Отто Страндман. Его заместителями избрали Карла Вирма и Яана Ярве. Важнейшими правовыми актами, принятыми первым составом парламента Эстонии, стали Закон о государственном флаге и Закон о гражданстве. Был также установлен регламент работы парламента и выработан большой список правовых актов.
Полномочия первого состава Рийгикогу продлились с 20 декабря 1920 года по 30 мая 1923 года.