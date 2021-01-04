Со дня первого заседания Рийгикогу исполнилось 100 лет

Об этом сообщила пресс-служба парламента, напомнив, что депутаты избрали из своих рядов спикера или председателя, им стал Отто Страндман. Его заместителями избрали Карла Вирма и Яана Ярве. Важнейшими правовыми актами, принятыми первым составом парламента Эстонии, стали Закон о государственном флаге и Закон о гражданстве. Был также установлен регламент работы парламента и выработан большой список правовых актов.