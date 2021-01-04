Пообещал в Facebook убить, стал уголовником

Выяснилось, что летом прошлого года он отправил в Facebook Messenger несколько писем с угрозами. Так утром 16 июля он наприсал: «Если отнимешь у меня W (буква вместо имени), отниму у тебя жизнь», а вечером того же дня: «Получишь в челюсть, глупая шлюха». Получавшая сообщения женщина чувствовала реальную грозу для своей жизни, здоровья и опасалась выполнения угроз, поскольку прежде муж применял к ней насилие. Кроме того, он имеет проблемы с алкоголем, поэтому его поведение могло становиться непредсказуемым.