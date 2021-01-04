С кем рядом вы хотите лежать?

А получилось с точностью до наоборот, и у Пуустусмаа единственным приличным человеком оказался сыгранный другим нашим земляком, замечательным актером Кириллом Кяро, Карандышев. И его выстрел в Ларису оказался не смертельным, и выздоровевшая (физически, но и духовно тоже) Лариса ждала Карандышева у ворот тюрьмы. Интересно, что немногим позже, уже не на экране, а на сцене Дмитрий Крымов в своей гениальной «БеЗприданнице» безжалостно развенчал Кнурова, Вожжеватова и Паратова, показав их как пошлые, мелкие и едва ли не мертвые душонки!
Константинопольский годом ранее выпустил постмодернистскую «Грозу», в которой Дикой – мэр города, Кабаниха – владелица ресторана, Кулигин – местный рэпер и оппозиционер. Любовный треугольник Катерина – Тихон – Борис был довольно анемичен; картина не получилась, замах был на рупь, а удар – не на копейку, зачем обижать человека, но максимум на пятиалтынный. Потому что «Гроза» все-таки, как ни крути и как ни своди ее к школьной трактовке про луч света в темном царстве – трагедия, в которой каждое событие вытекает из характеров персонажей, а те прочно заземлены в своей эпохе.
Но с «Мертвыми душами» Константинопольский угадал!
Порок должен быть наказан
Пути сериала и поэмы расходятся в 4-й, самой неожиданной и фантасмагоричной серии. Материал 1-го тома (если помните, «Ад») постмодернистски преобразован. Куда теперь понесет дорога «птицу-бэху-трёху» с любителями быстрой езды, неясно; правда, из второго тома можно почерпнуть мотив неожиданного ареста Чичикова, привести героя на скамью подсудимых в самом абсурдном процессе, который только можно себе вообразить. Сплетня, будто Чичиков и есть капитан Копейкин, становится полновесным обвинением; возражения, что Копейкин лишился на войне руки и ноги, а у Павла Ивановича все конечности налицо, во внимание не принимаются: мол, нынче изготовляют такие биопротезы, каких не отличить от настоящих рук и ног.
История капитана Копейкина, у Гоголя только мелькнувшая, здесь обрастает трагическими подробностями – это история человека, который по зову сердца, добровольно, отправился воевать в Донбасс на стороне тех, кого украинские власти называют сепаратистами, был тяжело ранен, стал инвалидом, хлопотал о том, чтобы его признали ветераном войны и о льготах, положенных ветеранам, но в Москве наткнулся на отказ: мол, какой же вы ветеран войны, когда наши войска, как известно, в этой войне не участвовали?
Сериал – массовый жанр, и он просто обязан отвечать двум главным зрительским желаниям. Во-первых, нужен герой, которому зритель будет сострадать. Искренне, до слёз. Во-вторых, порок должен быть наказан. Вы же, господа, не артхаус какой-нибудь снимаете, а искусство для народа. Не важно, покажут ли вашу работу «официальные» каналы, или не решатся по причинам, которые сам Гоголь предвидел: «Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою на счет других; но как только случится что-нибудь, по мненью их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг крики: «Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что ни описано здесь, это все наше, — хорошо ли это?».