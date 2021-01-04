Пн, 4.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Министр иностранных дел Литвы о словах Хельме: ваша вера в нашу демократию поможет нам поверить в ваше здравомыслие
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Министр иностранных дел Литвы о словах Хельме: ваша вера в нашу демократию поможет нам поверить в ваше здравомыслие

Министр финансов Мартин Хельме.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис прокомментировал высказывания Мартина и Марта Хельме, в которых они поставили под сомнение достоверность недавних парламентских выборов в Литве, пишет Postimees.

«Дорогой Мартин, дорогой Март. Литва, как и Эстония, восстановила независимость демократической волей нашего народа. Вера в демократию и здравый смысл помогли нам сделать наши страны сильнее и ближе. Ваша вера в нашу демократию поможет нам поверить в ваше здравомыслие», - написал Ландсбергис в Twitter.

В дополнение к сомнениям в легитимности президентских выборов в США, ведущие деятели EKRE Март и Мартин Хельме подвергли критике октябрьские парламентские выборы в Литве в своей воскресной радиопередаче „Räägime asjast”.

«Давайте посмотрим, что произошло на последних выборах в Литве — там была такая прозрачная схема глубинного государства, которую там запустили и сумели протолкнуть», — сказал бывший министр внутренних дел Март Хельме

«То же самое пробовали в Румынии. Точно такая же схема», — поддержал его мысль Мартин Хельме.

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