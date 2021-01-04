Министр иностранных дел Литвы о словах Хельме: ваша вера в нашу демократию поможет нам поверить в ваше здравомыслие

«Дорогой Мартин, дорогой Март. Литва, как и Эстония, восстановила независимость демократической волей нашего народа. Вера в демократию и здравый смысл помогли нам сделать наши страны сильнее и ближе. Ваша вера в нашу демократию поможет нам поверить в ваше здравомыслие», - написал Ландсбергис в Twitter.

В дополнение к сомнениям в легитимности президентских выборов в США, ведущие деятели EKRE Март и Мартин Хельме подвергли критике октябрьские парламентские выборы в Литве в своей воскресной радиопередаче „Räägime asjast”.

«Давайте посмотрим, что произошло на последних выборах в Литве — там была такая прозрачная схема глубинного государства, которую там запустили и сумели протолкнуть», — сказал бывший министр внутренних дел Март Хельме