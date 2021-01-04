Коронавирус диагностирован у 390 жителей Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 269 человек. Из них на Таллинн приходится 211 новых случаев.

В Ида-Вирумаа добавилось 25, в Тартумаа — 24, в Ляэне-Вирумаа — 17, в Вильяндимаа — 13, в Пярнумаа — восемь, в Вырумаа — четыре, в Валга-, Рапла и Ярвамаа — по два, на Хийумаа, в Йыгева-, Ляэне- и Пыльвамаа — по одному новому случаю. В 20 случаях место жительства не было зарегистрировано в Регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения за последние 14 дней составила 559, 53, доля первичных позитивных тестов от общего количества тестов – 12,4%.

За сутки открыли 45 историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 423 человека. Скончались семеро.

Под наблюдением Департамента здоровья находится более 21 700 человек

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится более 13 500 человек, 3992 из которых инфицированы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится более 4400 человек, из которых заражены 1412.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится более 2500 человек, из которых 901 инфицирован (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского регионов).

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 1300 человек, из которых инфицированы 416.

Открыли 45 историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 423 пациента

По состоянию на утро 4 января в Эстонии в больничном лечении нуждются 423 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 47 пациентам, из которых 29 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Открыли 45 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 12 человек, двоих перевели в отделение, не связанное с COVID-19, еще двое переведены в другую больницу.

За сутки скончались семь человек с коронавирусом: 59-летний мужчина, 75-летний мужчина, 80-летний мужчина, 81-летний мужчина, 82-летний мужчина, 85-летняя женщина и 89-летняя женщина. Всего в Эстонии умер 251 человек с коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах завершено 1559 случаев заболевания COVID-19 у 1532 человек.

По состоянию на 4 января выздоровело 19 453 человека. Из них истории болезни 14 521 человека (74,6%) завершены, у 4932 человек (25,4%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 645 000 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего был получен 29 521 положительный первичный тест (4,6% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 2535 человек

От COVID-19 были вакцинированы 2535 человек. Не позднее начала новой недели TEHIK начнет отображать подробную информацию о вакцинации в виде исходных данных на карте Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.