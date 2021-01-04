Пн, 4.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
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Коронавирус диагностирован у 390 жителей Эстонии
Скончались семеро

Ковидное отделение Восточно-Таллиннской центральной больницы.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3394 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 390, то есть 11,5% от общего количества тестов.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 269 человек. Из них на Таллинн приходится 211 новых случаев.

В Ида-Вирумаа добавилось 25, в Тартумаа — 24, в Ляэне-Вирумаа — 17, в Вильяндимаа — 13, в Пярнумаа — восемь, в Вырумаа — четыре, в Валга-, Рапла и Ярвамаа — по два, на Хийумаа, в Йыгева-, Ляэне- и Пыльвамаа — по одному новому случаю. В 20 случаях место жительства не было зарегистрировано в Регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения за последние 14 дней составила 559, 53, доля первичных позитивных тестов от общего количества тестов – 12,4%.

За сутки открыли 45 историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 423 человека. Скончались семеро.

Под наблюдением Департамента здоровья находится более 21 700 человек

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится более 13 500 человек, 3992 из которых инфицированы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится более 4400 человек, из которых заражены 1412.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится более 2500 человек, из которых 901 инфицирован (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского регионов).

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 1300 человек, из которых инфицированы 416.

Открыли 45 историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 423 пациента

По состоянию на утро 4 января в Эстонии в больничном лечении нуждются 423 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 47 пациентам, из которых 29 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Открыли 45 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 12 человек, двоих перевели в отделение, не связанное с COVID-19, еще двое переведены в другую больницу.

За сутки скончались семь человек с коронавирусом: 59-летний мужчина, 75-летний мужчина, 80-летний мужчина, 81-летний мужчина, 82-летний мужчина, 85-летняя женщина и 89-летняя женщина. Всего в Эстонии умер 251 человек с коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах завершено 1559 случаев заболевания COVID-19 у 1532 человек.

По состоянию на 4 января выздоровело 19 453 человека. Из них истории болезни 14 521 человека (74,6%) завершены, у 4932 человек (25,4%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 645 000 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего был получен 29 521 положительный первичный тест (4,6% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 2535 человек

От COVID-19 были вакцинированы 2535 человек. Не позднее начала новой недели TEHIK начнет отображать подробную информацию о вакцинации в виде исходных данных на карте Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 248 758 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 2300 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 591.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.

Оставайтесь дома

Сведите к минимуму контакты с другими людьми и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск заразиться самому и заразить членов семьи. Отмените всевозможные празднования и старайтесь избегать больших скоплений людей.

В Эстонии растет число случаев заражения коронавирусом. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маску!

Известно, что коронавирусная инфекция протекает тяжелее именно у людей пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями, и в результате им с большей вероятностью потребуется лечение в больнице. Нужно сделать всё от себя зависящее, чтобы не заразить их. Давайте больше общаться по телефону или через интернет, и будем находиться физически рядом.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.

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