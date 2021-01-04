СМИ: массового бегства британцев из-под карантина в Швейцарии не было

В конце декабря 2020 года новость о бегстве британцев из-под карантина облетела СМИ и информагентства по всему миру. Но представители полиции кантона Вале, где находится Вербье, в ответ на запрос NZZ опровергли сообщения СМИ о 200 туристах, нарушивших карантин. "У нас нет никаких сведений о 200 британцах, которые без разрешения покинули Вербье", - заявил Маркус Ридер, отвечающий за коммуникации местной полиции.

Местная полиция указывает на несоответствие цифр

Он добавил, что понятия не имеет, откуда в СМИ взялась подобная цифра. По данным отдела швейцарского Федерального управления общественного здравоохранения, всего в карантин должны были быть помещены 454 гражданина Великобритании во всем кантоне, а не только в Вербье. В кантон входят 14 округов, включая тот, где расположен этот горнолыжный курорт.

При этом 231 из них указал в качестве места своего пребывания конкретные адреса в Вале. Выборочные тесты на коронавирус были сделаны 150 британским подданным. Двенадцать британцев уехали до проведения тестирования. Нарушали ли они условия карантина, неизвестно. "Остальные 138 человек, которые находились у нас на контроле, соблюдали необходимые меры", - подчеркнул Маркус Ридер. Он добавил, что в полиции также исходят из того, что "большая часть тех, кто не был на контроле, также вела себя надлежащим образом".

Директор по туризму: историю раздули из одного случая

Директор по туризму в Вербье Симон Виже также подчеркивает, что "большого бегства не было". "Эта история - неправда. Сообщение хозяина одного из отелей об одном отъезде интерпретировали как нарушение предписаний о карантине. Журналисты раздули из него историю о массовом побеге", - отметил Виже.

Данные о массовом оттоке туристов не подтвердил NZZ также один из местных отельеров и горнолыжный инструктор. А представитель муниципалитета, в котором находится Вербье Жан-Марк Сандоз, чьи высказывания и стали основой истории о массовом бегстве, теперь отказался дать комментарии газете.

С 20 декабря 2020 года Швейцария перестала принимать рейсы из Великобритании и ЮАР, где также была зарегистрирована мутация коронавируса. Власти страны также постановили, что все туристы, прибывшие из этих государств с 14 декабря, должны провести под карантином 10 дней, начиная со дня приезда. О том, что в Швейцарии сотни британцев сбежали из-под карантина, сообщил целый ряд СМИ, включая агентство dpa, а также немецкую, итальянскую и британскую прессу.