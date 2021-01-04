Анетт Контавейт будет готовиться к Australian Open с гречанкой Марией Саккари

Об этом Контавейт рассказала в интервью ERR, отметив, что спарринг-партнера выбрал ее тренер Найджел Сиртс: "Конечно, он поинтересовался и моим мнением. Я всегда хорошо ладила с Марией, с ней хорошо тренироваться. Она тренируется очень интенсивно, думаю, с учетом этого тренер ее и выбрал".

На этой неделе Анетт Контавейт примет участие в теннисном турнире в Абу-Даби, который продлится до 13 января, а с 14 по 15 января ведущие теннисистки соберутся в Мельбурне, где начнут готовиться к Открытому чемпионату Австралии.

"Нам предстоит соблюдать двухнедельный карантинный период. Тренироваться на корте будет разрешено по пять часов в день. При этом в первую неделю можно тренироваться только с одним конкретным игроком, выбрать себе партнера нам следовало заранее", - рассказала Контавейт.

В рейтинге WTA, обновленная версия которого была опубликована 4 января, Анетт Контавейт занимает 23-е место, а Мария Саккари находится в нем на 22-й строчке.