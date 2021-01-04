Пн, 4.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Анетт Контавейт будет готовиться к Australian Open с гречанкой Марией Саккари
1 мин для прочтения

Анетт Контавейт будет готовиться к Australian Open с гречанкой Марией Саккари

Анетт Контавейт.

ФОТО: MATTHEW STOCKMAN/AFP/Scanpix

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт будет готовиться к Открытому чемпионату Австралии (Australian Open) вместе с гречанкой Марией Саккари, пишет Rus.ERR.

Об этом Контавейт рассказала в интервью ERR, отметив, что спарринг-партнера выбрал ее тренер Найджел Сиртс: "Конечно, он поинтересовался и моим мнением. Я всегда хорошо ладила с Марией, с ней хорошо тренироваться. Она тренируется очень интенсивно, думаю, с учетом этого тренер ее и выбрал".

На этой неделе Анетт Контавейт примет участие в теннисном турнире в Абу-Даби, который продлится до 13 января, а с 14 по 15 января ведущие теннисистки соберутся в Мельбурне, где начнут готовиться к Открытому чемпионату Австралии.

"Нам предстоит соблюдать двухнедельный карантинный период. Тренироваться на корте будет разрешено по пять часов в день. При этом в первую неделю можно тренироваться только с одним конкретным игроком, выбрать себе партнера нам следовало заранее", - рассказала Контавейт.

В рейтинге WTA, обновленная версия которого была опубликована 4 января, Анетт Контавейт занимает 23-е место, а Мария Саккари находится в нем на 22-й строчке.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back