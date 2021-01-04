Из Таллинна можно улететь по 14 международным направлениям
С 4 января из Таллиннского аэропорта открыто 14 международных направлений, передает rus.err.ee.
С 4 января из Таллиннского аэропорта открыто 14 международных направлений, передает rus.err.ee.
По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые можно улететь из эстонской столицы, исчез Пафос.
По данным сайта перевозчика Ryanair, обслуживавшего эту линию, полеты из Эстонии на Кипр возобновятся в начале февраля.
На этой неделе рейсы из Таллинна осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (AirBaltic), Милан (Ryanair), Лондон (Ryanair, AirBaltic, EasyJet), Минск ("Белавиа"), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (AirBaltic), Берлин (AirBaltic), Брюссель (AirBaltic), Осло (AirBaltic) и Осло Саннефьорд Торп (WizzAir).
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