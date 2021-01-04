Заразившиеся коронавирусом в канун Нового года попадут к врачу в течение двух недель

Число людей, поступающих в больницу и отправляющихся на домашнее лечение, находится в балансе. В среднем в больнице одновременно лечатся 45-55 коронапозитивных и ими занимаются 50-100 сотрудников медицинского учреждения.

При росте числа заболевших можно привлечь к работе других медработников, из отделений стационарного лечения, но при условии сокращения объемов лечения. «Это нелегко организовать, но, конечно, такой план у нас разработан», - сказал Старкопф.

Много проблем с домами призрения

По его словам, взрывного роста числа пациентов пока не произошло, что доказывает статистика последних недель.

Если во всей Эстонии кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения за последние 14 дней составила 551, 55, а доля первичных позитивных тестов от общего количества тестов – 12,3%, то в Тартумаа этот показатель равен 268, а в Йыгевамаа — 130.

Департамент здоровья сообщил вчера, что за 2 января в Эстонии было проанализировано 3454 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 342, то есть 9,9% от общего количества тестов. Для сравнения: в тот же день в Тартумаа подтверждено 19 новых случаев, в Йыгевамаа — ни одного. Днем ранее, 1 января, в Тартумаа прибавилось 17 и в Йыгевамаа — три новых случая.

«Проблемой является распространение заболевания в нашем отделении по уходу за больными и в домах призрения. Спасение стариков от заражения — это сложная задача. В этом мы не достигли большого успеха», - подтвердил Старкопф.

По данным на 29 декабря, в Доме призрения Кастре положительный тест на коронавирус сдали две трети постояльцев, то есть 28 человек. К 3 января заболели еще семь постояльцев. Помимо этих людей, заразились еще семь сотрудников дома призрения.

Пятеро больных отправлены в больницу, на помощь дому призрения пришли 20 добровольцев. «Я очень благодарна им. В настоящий момент мы видим, что ситуация все-таки стабилизируется, все жильцы дома призрения находятся под присмотром медиков. Если состояние здоровья нашего постояльца ухудшается, мы сразу же сообщаем об этом его близким», - сказала глава Дома призрения Кастре Мейли Хеэро.

10 декабря в тартуском доме призрения на улице Лийва коронавирус одолел 41 человека. Сейчас, по словам руководителя дома призрения Астрид Кютт, он отступает.

Скрытое распространение

И хотя, по словам Старкопфа, меры безопасности соблюдаются, а средства индивидуальной защиты используются и за пределами ковидного отделения, вирус все-таки распространяется по клинике.

«В некоторых случаях он как биологическое оружие, против которого невозможно ничего предпринять», - сказал Старкопф. В то же время он подтвердил, что меры предосторожности в ковидном отделении такие, что вирус не может туда проникнуть.

Руководитель Лыунаского региона Департамента здоровья Тийа Лухт сказала, что в Тартумаа проблемой является скрытое распространение коронавируса, в случае которого неизвестны источники заражения. Она заверила, что ни один зараженный в Лыунаском регионе не пропустил звонок от Департамента здоровья.

Лухт высоко оценила поведение жителей Тарту: «В основном они ответственны и следуют рекомендациям Департамента здоровья и правительства».

То, как празднование Нового года повлияло на распространение коронавируса и увеличится ли из-за этого работа клиники, по словам Старкопфа, станет известно через две недели.