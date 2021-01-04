О загрязнении природы или оказавшемся в беде животном теперь можно сообщить по государственному инфотелефону

Это изменение связано с реорганизацией работы Центра тревоги, в ходе которой все телефоны помощи и информационные телефоны, находящиеся в ведомстве Центра тревоги, группируются под единым информационным номером 1247. Звонки на номер 1247 бесплатные.

«Переход на номер 1247 в отношении процедур ничего не меняет. Оператор Центра тревоги направляет уведомления инспекторам соответствующего округа в соответствии с согласованным порядком. Если уведомление не касается Департамента окружающей среды (с 1 января Инспекция окружающей среды объединилась с Департаментом окружающей среды), то сообщение направляется соответствующему ведомству», - прокомментировал советник Инспекции окружающей среды Химот Маран.

Со временем номер государственного информационного телефона 1247 также будет размещен на информационных досках, установленных в лесах и природных заповедниках. Информационные табло пешеходных троп в настоящее время обновляются.

С нового года по номеру 1247 также можно получить или предоставить дорожную информацию, а также получить совет от спасателей по вопросам безопасности, спасения и пр. Ранее дорожная информация и справочный номер спасательной службы имели разные номера.

Чтобы внести необходимые изменения и проинформировать население об изменениях, потребуется время. Поэтому ранее находившийся в использовании телефон информации об окружающей среде 1313 будет работать, звонки будут перенаправляться на номер 1247. Такие сообщения можно передать и по адресу 1247@112.ee.

Центр тревоги открыл единый государственный инфотелефон 16 марта 2020 года, за это время было получено и обработано более 100 000 звонков.

На 1247 теперь можно звонить по следующим вопросам

Окружающая среда

загрязнение окружающей среды или угрозу загрязнения;

незаконную рубку леса, рыбную ловлю или иное противозаконное природопользование;

незаконное складирование отходов;

массовую гибель животных, птиц или рыбы;

жестокое обращение с животными;

другие экологические правонарушения;

дикое животное или птицу в явно беспомощном, требующем вмешательства состоянии;

погибшее на шоссе дикое животное (волк, медведь, рысь, дикий кабан, олень, лось или косуля).

Дорожная информация

Позвоните, если вы заметили на дороге:

загрязнение (навоз, грунт, песок и т.п.);

обломки после дорожного происшествия;

опасные для движения дыры в дорожном покрытии;

плохое состояние гравийной дороги;

скользкий участок или снежный занос;

рассыпанные камни или щебень;

сломанный или неверный дорожный знак, отсутствие знака;

упавшее дерево;

труп животного;

другое обстоятельство, способное привести к опасной ситуации.

Вопросы спасательным службам