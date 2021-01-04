Пн, 4.01.2021
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Таави Тийльманн
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  • О загрязнении природы или оказавшемся в беде животном теперь можно сообщить по государственному инфотелефону
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О загрязнении природы или оказавшемся в беде животном теперь можно сообщить по государственному инфотелефону

Центр тревоги.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

С этого года изменился телефон для передачи информации о проблемах, связанных с окружающей средой. Теперь о нарушениях, связанных с окружающей средой, загрязнении или животных в беде следует сообщать на государственный информационный телефон 1247.

Это изменение связано с реорганизацией работы Центра тревоги, в ходе которой все телефоны помощи и информационные телефоны, находящиеся в ведомстве Центра тревоги, группируются под единым информационным номером 1247. Звонки на номер 1247 бесплатные.

«Переход на номер 1247 в отношении процедур ничего не меняет. Оператор Центра тревоги направляет уведомления инспекторам соответствующего округа в соответствии с согласованным порядком. Если уведомление не касается Департамента окружающей среды (с 1 января Инспекция окружающей среды объединилась с Департаментом окружающей среды), то сообщение направляется соответствующему ведомству», - прокомментировал советник Инспекции окружающей среды Химот Маран. 

Со временем номер государственного информационного телефона 1247 также будет размещен на информационных досках, установленных в лесах и природных заповедниках. Информационные табло пешеходных троп в настоящее время обновляются.

С нового года по номеру 1247 также можно получить или предоставить дорожную информацию, а также получить совет от спасателей по вопросам безопасности, спасения и пр. Ранее дорожная информация и справочный номер спасательной службы имели разные номера.

Чтобы внести необходимые изменения и проинформировать население об изменениях, потребуется время. Поэтому ранее находившийся в использовании телефон информации об окружающей среде 1313 будет работать, звонки будут перенаправляться на номер 1247. Такие сообщения можно передать и по адресу 1247@112.ee.

Центр тревоги открыл единый государственный инфотелефон 16 марта 2020 года, за это время было получено и обработано более 100 000 звонков. 

На 1247 теперь можно звонить по следующим вопросам

Окружающая среда

  • загрязнение окружающей среды или угрозу загрязнения;
  • незаконную рубку леса, рыбную ловлю или иное противозаконное природопользование;
  • незаконное складирование отходов;
  • массовую гибель животных, птиц или рыбы;
  • жестокое обращение с животными;
  • другие экологические правонарушения;
  • дикое животное или птицу в явно беспомощном, требующем вмешательства состоянии;
  • погибшее на шоссе дикое животное (волк, медведь, рысь, дикий кабан, олень, лось или косуля).

Дорожная информация

Позвоните, если вы заметили на дороге:

  • загрязнение (навоз, грунт, песок и т.п.);
  • обломки после дорожного происшествия;
  • опасные для движения дыры в дорожном покрытии;
  • плохое состояние гравийной дороги;
  • скользкий участок или снежный занос;
  • рассыпанные камни или щебень;
  • сломанный или неверный дорожный знак, отсутствие знака;
  • упавшее дерево;
  • труп животного;
  • другое обстоятельство, способное привести к опасной ситуации.

Вопросы спасательным службам

  • требуется совет по безопасности жилища;
  • контактные данные или время работы сотрудников спасательной службы;
  • нужно узнать, можно ли и как развести костер;
  • вы хотите выяснить насчет опасных строений или незакрытой ямы;
  • нужна дополнительная информация о профилактических кампаниях Спасательного департамента;
  • у вас вопрос, касающийся спасательных действий, но вы не знаете, куда обратиться;
  • нужны контактные данные сертифицированного трубочиста;

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