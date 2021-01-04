Пн, 4.01.2021
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
1 мин для прочтения

Погодные условия оставили без электричества жителей Вирумаа

Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig

С вечера 2 января погодные условия в Вирумаа стали такими же, как неделю назад в Западной Эстонии. Обилие снега и льда вызвали десятки перебоев в сети Elektrilevi, устранением которых оперативно занимаются бригады, но сложные условия ограничивают скорость восстановительных работ, сообщает предприятие.

Согласно первоначальному прогнозу, сбои планировалось устранить в течение 16 часов, но на данный момент все еще существует 11 неполадок, из-за которых перебои наблюдаются у 577 клиентов почти 24 часа или уже сутки. Неполадки ликвидирует большее количество бригад, чтобы к вечеру восстановить подачу электричества всем клиентам.

С вечера 2 января в Вирумаа было устранено 54 сбоя (из них 24 были краткосрочными), что напрямую затрагивало 3882 клиентов.

Людям также напоминают, что нельзя приближаться к оборванным линиям электропередач, поскольку земля под проводами может быть под напряжением и вызвать опасное для жизни поражение электрическим током. Об упавших на линии деревьях или прочих опасных ситуациях следует сообщать по телефону Elektrilevi 1343.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back