Погодные условия оставили без электричества жителей Вирумаа

Согласно первоначальному прогнозу, сбои планировалось устранить в течение 16 часов, но на данный момент все еще существует 11 неполадок, из-за которых перебои наблюдаются у 577 клиентов почти 24 часа или уже сутки. Неполадки ликвидирует большее количество бригад, чтобы к вечеру восстановить подачу электричества всем клиентам.

С вечера 2 января в Вирумаа было устранено 54 сбоя (из них 24 были краткосрочными), что напрямую затрагивало 3882 клиентов.