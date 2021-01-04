Танель Кийк: Европа оказалась среди отстающих в гонке за вакциной

«Следует честно признать, что в настоящий момент Европейский союз оказался среди отстающих в гонке за вакциной среди крупных [экономических] блоков, и вопрос теперь в том, как ликвидировать это отставание в 2021 году, - прокомментировал министр социальных дел Танель Кийк. - Надо также учитывать, что в контексте всего мира темпы вакцинации в Европейском союзе, включая Эстонию, одни из самых быстрых, потому что в большей части мира сейчас нет доступа к вакцине. Нет никаких сомнений в том, что у Эстонии есть доступ к работающей вакцине благодаря членству в ЕС».