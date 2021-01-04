В Таллинне продолжают дорожать квартиры

По данным Земельного департамента, по сравнению с ноябрем средняя стоимость квадратного метра выросла на 6,9 процента.

Медианная цена квадратного метра выросла в годовом сравнении на 6,9 процента до 2280,49 евро. Рост за месяц составил 8 процентов.

Всего в Таллинне в прошлом месяце совершено 949 сделок на общую сумму 122,7 миллиона евро. В ноябре было 993 сделки на общую сумму 120,8 миллиона евро. В декабре 2019 года с квартирами совершили 843 сделки на сумму 109,5 миллиона евро.

За пределами Таллинна средняя стоимость квадратного метра в квартире в декабре выросла за год на 21,4 процента до 1086,93 евро, в сравнении с ноябрем рост составил 10,8 процента.

Медианная цена квадратного метра в декабре за пределами Таллинна составляла 980,04 евро, что на 29,2 процента больше, чем годом раньше. По сравнению с ноябрем она выросла на 15,3 процента.

Всего в декабре за пределами Таллинна совершили 1056 сделок на сумму 70,3 миллиона евро, в ноябре были совершены 1239 сделки на сумму 75,9 миллиона евро. В декабре 2019 года совершили 929 сделок на сумму 50,9 миллиона евро.