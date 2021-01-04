В Финляндии подтверждено 17 случаев заражения новым штаммом коронавируса

Большинство заражений новым штаммом коронавируса связано с поездками в Британию и другие страны 7-20 декабря. Пять зараженных являются членами семьи побывавших за границей лиц. Результаты тестов 14 родственников зараженных новой мутацией пока не готовы. Все случаи выявлены в регионах Уусимаа и Кюменлааксо.

За сутки в Финляндии подтверждено четыре новых смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов от COVID-19 выросло до 565.

Сегодня власти страны сообщили также о 147 новых случаях заражения коронавирусом. За последние две недели было зафиксировано на 2 028 случаев меньше, чем за 14 суток до этого. На снижение количества подтвержденных заражений, вероятнее всего, повлияло сокращение количества проводимых тестов во время рождественских и новогодних праздников.

Общее число инфицированных коронавирусом в Финляндии сейчас составляет 36 919.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в воскресенье о возможности ужесточения ограничений для того, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса. Премьер считает, что необходимо больше информации о том, как и среди каких групп населения распространяется новая мутация, чтобы внести изменения в карантинные ограничения.