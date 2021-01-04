Великобритания в понедельник начинает использовать вакцину AstraZeneca

Шесть больниц в Англии начнут вводить эту вакцину от коронавируса в понедельник, в ближайшие дни программа будет распространена на сотни других британских объектов. На сегодняшний день в Британию доставлены уже около 530 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca. Правительство надеется, что в течение нескольких месяцев будут доставлены в страну десятки миллионов доз.

"Это поворотный момент в нашей борьбе с этим ужасным вирусом, и я надеюсь, что это даст всем новую надежду на то, что конец пандемии уже близок", - заявил министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок.

Великобритания станет первой страной, которая выпустит в оборот эту вакцину. В прошлом месяце она стала первой страной, которая использовала вакцину производства Pfizer и BioNTech, которая должна храниться при очень низких температурах.

Вакцина Oxford/AstraZeneca дешевле и может храниться при температуре, которую обеспечивают обычные холодильники, что облегчает ее транспортировку и использование.

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Великобритании перестала быть управляемой, премьер-министру Борису Джонсону нужно в течение 24 часов ввести новые ограничительные меры, заявил накануне лидер Лейбористской (основной оппозиционной) партии страны Кир Стармер.

"Бесспорно, что вирус вышел из-под контроля. Для премьер-министра недостаточно хорошо намекать на дальнейшие ограничения, которые введут неясно, когда, а затем не делать ничего", - написал Стармер в Twitter.

"Он (премьер) в последующие 24 часа должен ввести в действие общенациональные ограничения. Никаких больше колебаний, никаких больше отсрочек", - подчеркнул он.

В конце декабря британские власти из-за роста числа заражений коронавирусом приняли решение с 31 декабря ввести наивысший уровень ограничений еще в ряде регионов. До этого такой режим был уже в силе в Лондоне и на юго-востоке Англии: так, в городе были закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. С 31 декабря с этими ограничениями столкнулись еще 20 млн британцев - в ряде городов в графствах Лестершир, Линкольншир, Нортгемптоншир, Дербишир и других населенных пунктах.

Тем не менее, несмотря на принимаемые меры в минувшее воскресенье в стране было выявлено почти 55 тыс. новых случаев заражения.