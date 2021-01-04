Бывший министр от EKRE: скоро у нас не останется стран, где не пришлось бы просить прощения

«С какой-то стороны хорошо, что сейчас путешествия затруднены, потому что скоро у нас не останется ближайших стран, где, при встрече с партнерами, не пришлось бы при первой же возможности, неофициально и не за себя, но от чистого сердца и с глазу на глаз извиняться», - пишет Кару в соцсетях.
Новый скандал разразился вчера, когда в эфире Tre Raadio вышла передача «Поговорим по делу» («Räägime asjast»), в которой приняли участие политики от EKRE Март и Мартин Хельме.
В какой-то момент в передаче зашла речь про референдум о браке, говоря о «ставленниках, которыми манипулирует глубинное государство», Март Хельме привел в пример Европу: он вскользь упомянул Нидерланды и Францию, а затем более конкретно Литву. «Посмотрим, что произошло на последних выборах в Литве: это была такая явно прозрачная схема глубинного государства, которую удалось там реализовать», - сказал член Комиссии по иностранным делам Рийгикогу.
Председатель EKRE, министр финансов Мартин Хельме добавил: «То же пытались сделать в Румынии. Точно такой же паттерн».
В ноябре Март Хелме был вынужден уйти в отставку с поста министра, когда назвал Джо Байдена, избранного президентом Соединенных Штатов, негодяем и, вместе с Мартином Хельме, назвал выборы в США фальсификацией.
В апреле прошлого года EKRE отозвала министра внешней торговли и информационных технологий Каймара Кару из своей правительственной делегации, заявив, что Кару не разделяет основные взгляды партии. Хотя Кару был назначен министром от EKRE, он не стал членом партии.
Новым министром внешней торговли и ИТ стал Рауль Сием. Он уже четвертый человек, занимающий этот пост при нынешнем составе правительства. Ранее этот пост занимали Марти Куузик, Керт Кинго и Каймар Кару.