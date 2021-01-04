Бывший министр от EKRE: скоро у нас не останется стран, где не пришлось бы просить прощения

«С какой-то стороны хорошо, что сейчас путешествия затруднены, потому что скоро у нас не останется ближайших стран, где, при встрече с партнерами, не пришлось бы при первой же возможности, неофициально и не за себя, но от чистого сердца и с глазу на глаз извиняться», - пишет Кару в соцсетях.

Новый скандал разразился вчера, когда в эфире Tre Raadio вышла передача «Поговорим по делу» («Räägime asjast»), в которой приняли участие политики от EKRE Март и Мартин Хельме.

В какой-то момент в передаче зашла речь про референдум о браке, говоря о «ставленниках, которыми манипулирует глубинное государство», Март Хельме привел в пример Европу: он вскользь упомянул Нидерланды и Францию, а затем более конкретно Литву. «Посмотрим, что произошло на последних выборах в Литве: это была такая явно прозрачная схема глубинного государства, которую удалось там реализовать», - сказал член Комиссии по иностранным делам Рийгикогу.

Председатель EKRE, министр финансов Мартин Хельме добавил: «То же пытались сделать в Румынии. Точно такой же паттерн».

В ноябре Март Хелме был вынужден уйти в отставку с поста министра, когда назвал Джо Байдена, избранного президентом Соединенных Штатов, негодяем и, вместе с Мартином Хельме, назвал выборы в США фальсификацией.

В апреле прошлого года EKRE отозвала министра внешней торговли и информационных технологий Каймара Кару из своей правительственной делегации, заявив, что Кару не разделяет основные взгляды партии. Хотя Кару был назначен министром от EKRE, он не стал членом партии.