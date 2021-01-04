Ратас: одна радиопередача не может повлиять на отношения стран Балтии

«Сегодня утром я заверил премьер-министра Литвы, что у нас замечательные двусторонние отношения», - написал Юри Ратас в социальных сетях.

Он перечислил достигнутые вместе с Литвой победы: восстановление независимости, вступление в Европейский союз и НАТО, воздушная безопасность над странами Балтии, боевая группа НАТО, строительство железной дороги Rail Baltica, торговля, контакты между народами, туризм, борьба с коронавирусом и многое другое.

«По всем этим вопросам мы показали силу трех стран: Литвы, Латвии и Эстонии. Стратегические отношения стран Балтии сильные и замечательные, такими они будут завтра и послезавтра. Я могу это с удовольствием и гордостью подтвердить, - написал Юри Ратас. - Ни одна воскресная передача не может этого изменить».

В то же время он не понимает, чего желали добиться лидеры EKRE. «Кажется, что эта передача приведет к волнениям в рядах EKRE, но это их внутрипартийное дело. Хотели ли они этим нарушить договоренности трех партий, которые вписаны в коалиционный договор?»

По словам Ратаса, коалиционное соглашение содержит много правильных принципов, которые правительство считает важными в своей работе. «Вторая возможность такова, что EKRE хочет вскрыть коалиционное соглашение. Честно скажу, что ни один из подходов не является разумным», - считает премьер-министр.

«Еще одно замечание: EKRE уже более 20 месяцев находится в коалиции с центристско-либеральной партией, лично я являюсь ярым сторонником Европейского союза», - добавил Ратас.