Пн, 4.01.2021
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Елена Розинко
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Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом

Олег Басилашвили

ФОТО: Sergei Fadeichev / Sergei Fadeichev/TASS

Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом, он чувствует себя нормально, сообщила "Интерфаксу" в понедельник его дочь Ксения.

"Он госпитализирован с коронавирусом, учитывая возраст врачи предложили госпитализацию, мы не стали отказываться. Он чувствует себя нормально, ничего страшного нет, никаких ужасных поражений", - сказала собеседница агентства.

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