Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом
Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом, он чувствует себя нормально, сообщила "Интерфаксу" в понедельник его дочь Ксения.
Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом, он чувствует себя нормально, сообщила "Интерфаксу" в понедельник его дочь Ксения.
"Он госпитализирован с коронавирусом, учитывая возраст врачи предложили госпитализацию, мы не стали отказываться. Он чувствует себя нормально, ничего страшного нет, никаких ужасных поражений", - сказала собеседница агентства.