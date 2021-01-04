Пн, 4.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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  • Таллиннский аэропорт надеется на более плотный график полетов уже к марту-апрелю
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Таллиннский аэропорт надеется на более плотный график полетов уже к марту-апрелю

Ээро Пяргмяэ

ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Руководство Таллиннского аэропорта надеется на то, что уже весной календарь полетов из Эстонии в города Европы станет более плотный.

В интервью радионовостям ERR коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ рассказал, что хотя заполняемость открытых сейчас из Таллинна 14 международных линий не велика, у всех, кому крайне необходимо вылететь по семейным или рабочим обстоятельствам, эта возможность есть, передает rus.err.ee.

Также он отметил, что со 2  января вновь открыта линия "Белавиа" в Минск, а уже из Минска можно вылететь в города Украины или другие южные направления.

"Главное сегодня, что авиасообщение - есть, и людям больше не нужно бояться внезапных ограничений на перелеты, отмены рейсов и сгорания билетов. Есть надежда на то, что к марту или апрелю, когда вирус в Европе вновь будет под контролем, список открытых для перелетов стран будет существенно пополнен", - заключил Пяргмяэ.

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