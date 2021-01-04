Кальюлайд: досадно, что министр иностранных дел Литвы счел нужным комментировать тявканье нашего политика

«Слово в Эстонии свободно. Однако очередные оскорбления министра финансов в адрес наших ближайших союзников и партнеров показывают, что роль правительства ЭР и ответственность по-прежнему понятны не всем нашим членам правительства», - написала Кальюлайд.

«Сам факт того, что министр иностранных дел Литвы считает необходимым комментировать тявканье нашего министра, является красноречивым и досадным. Это также ни в коем случае не отменяет заверение министра иностранных дел, что он через день общается со своим коллегой и считает плодотворным наше сотрудничество в борьбе с коронакризисом», - считает президент.

Президент задалась вопросом, какими могут быть дальнейшие шаги: «Видимо, скоро услышим, что появившаяся на выборах в Литве "схема глубинного государства" на самом деле является признанием сильной демократии в этой стране. Вероятно, точно так же, как теория плоской Земли на самом деле является подтверждением округлости нашей прекрасной планеты».

Кальюлайд отметила, что пообещала не молчать, если речь зайдет о безопасности Эстонии. «Отношения с союзниками, безусловно, являются вопросом безопасности для нашей страны. Но это также вопрос элементарного достоинства и уважения. Дорогое правительство Эстонской Республики: уже скоро будет два года, как эстонский народ вынужден наблюдать, как вы занимаетесь сами собой и вами же созданными кризисами. Пожалуйста, повернитесь вы, наконец, лицом к народу, послушайте и поймите его», - добавила она.

Кальюлайд напомнила, что Эстония переживает самый тяжелый кризис за все времена, и хочет, чтобы правительство взяло себя в руки. «А кто не может или не хочет этого сделать, то для трудолюбивых людей найдется много других вызовов. Есть много рабочих мест, где можно говорить совершенно свободно, чтобы остальной мир не воспринимал ваши слова как мнение эстонского государства », - заключила Кальюлайд.

Sõna on Eestis vaba. Siiski näitavad rahandusministri järjekordsed solvangud meie lähimate liitlaste ja partnerite... Опубликовано Kersti Kaljulaid Понедельник, 4 января 2021 г.