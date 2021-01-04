Опубликован список побочных эффектов от вакцины Pfizer, которые испытали на себе жители Эстонии

С 27 декабря по 3 января данной вакциной были привиты 2535 человек. За это время Департаменту лекарственных средств поступило восемь сообщений о возникновении побочных эффектов. Описанные симптомы были легкими и проходили в течение нескольких дней.

В пяти сообщениях были описаны уже известные побочные эффекты (перечисленные в информационном листке о продукте): боль в месте инъекции, отек, боль в руке

головная боль

боль в мышцах

жар (менее 38 градусов), озноб

утомляемость, слабость

По данным департамента, отправитель одного из этих сообщений из-за температуры и других симптомов был вынужден не ходить на работу пару дней, но сейчас состояние его здоровья улучшилось.

Другой вакцинированный медик описал нарушение чувствительности половины лица, которая возникла через пять часов после вакцинации и улучшилась к настоящему времени.

Один человек описал головокружение, чувство опьянения и нарушение координации, которые возникли через 40 минут после вакцинации и длились пять часов.

Еще один человек описал боль в горле, которая возникла через три минуты после вакцинации, она также отдавалась в ухо в течение примерно 15 минут. На момент, когда он описывал данные симптомы, у него присутствовал легкий дискомфорт при глотании.

«Все вакцины могут вызывать легкие местные реакции и общие симптомы (головную боль, жар, усталость и т. д.). При необходимости эти реакции можно облегчить с помощью обезболивающих или местного холодного компресса. В случае повышения температуры и слабости или других общих симптомов - необходим отдых. Обычно симптомы проходят в течение нескольких дней», - отмечают в Департаменте лекарственных средств.

О жалобах после вакцинации следует сообщать специалисту, который осуществлял вакцинацию. Пациент также может обратиться в Департамент лекарственных средств и сообщить о реакциях или побочных эффектах, которые, по мнению врача, не связаны с вакциной. Собранные данные о возможных побочных реакциях помогают уточнить профиль безопасности вакцины. При добавлении новых данных информация о лекарстве обновляется: добавляются побочные эффекты, указываются предупреждения и противопоказания.

«Побочная реакция - это опасная/вредная и нежелательная реакция, для которой нельзя исключать причинно-следственную связь с введением лекарственного препарата (включая вакцину)», - поясняют в департаменте.