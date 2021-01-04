У жителей Ласнамяэ есть возможность бесплатно сдать рождественские елки

«Рождественские елки не являются бытовыми отходами, а относятся к категории крупногабаритного мусора. Если сложить их около мусорных контейнеров, за их вывоз придется платить отдельно. Поэтому мы предлагаем жителям Ласнамяэ бесплатно утилизировать свои ёлки, пихты и другие новогодние деревья не только экологично, но и с пользой для района – елки, оставленные в специальных местах по всему Ласнамяэ, измельчат в древесную щепу для покрытия лесных троп в строящемся парке Тондираба,» - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Площадки для сбора старых рождественских елок находятся в 12 хорошо доступных местах и доступны уже с субботы, 2 января и простоят до 19 января. Сдаваемые натуральные елки нельзя упаковывать в полиэтилен, также необходимо снять с них все украшения.

Места для сбора елок в Ласнамяэ:

угол улиц Маяка и Ласнамяэ;

площадка перед зданием по адресу Паэ, 48а;

площадка у здания по адресу Выру, 16;

площадка за зданием по адресу Викерлазе, 13 (улица Каху);

площадка между магазином Grossi и школой в микрорайоне Катлери;

площадка перед Ляэнемеэре теэ, 8;

площадка возле Ляэнемеэре теэ, 19;

площадка напротив здания по адресу Кивила, 34;

площадка перед зданием по адресу Махтра, 9;

площадка между зданиями по адресу Раадику, 4 и Раадику, 8;

площадка между магазином Grossi и Ümera Maxima;

площадка перед зданием по адресу Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викерлазе).

Управа района просит не выбрасывать в предназначенные для рождественских елок места бытовой и строительный мусор и другие отходы. Также нельзя оставлять елки в зеленых зонах или около мусорных контейнеров.

Рождественские елки можно также сдать на станции сбора отходов в Пярнамяэ, Пальяссааре, Рахумяэ и Пяэскюла. Дополнительная информация: www.prugi.ee.