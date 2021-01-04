У жителей Таллинна есть возможность бесплатно сдать рождественские елки
Начиная с первых чисел января у жителей Таллинна появилась возможность бесплатно отнести рождественские елки в места сбора крупногабаритных отходов.
Начиная с первых чисел января у жителей Таллинна появилась возможность бесплатно отнести рождественские елки в места сбора крупногабаритных отходов.
Так, начиная со 2 и до 19 января в микрорайонах Ласнамяэ открыты специальные пункты, куда жители могут бесплатно отнести рождественские елки. Из них сделают покрытие для лесных дорожек в парке Тондираба.
«Рождественские елки не являются бытовыми отходами, а относятся к категории крупногабаритного мусора. Если сложить их около мусорных контейнеров, за их вывоз придется платить отдельно. Поэтому мы предлагаем жителям Ласнамяэ бесплатно утилизировать свои ёлки, пихты и другие новогодние деревья не только экологично, но и с пользой для района – елки, оставленные в специальных местах по всему Ласнамяэ, измельчат в древесную щепу для покрытия лесных троп в строящемся парке Тондираба,» - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.
Площадки для сбора старых рождественских елок находятся в 12 хорошо доступных местах и доступны уже с субботы, 2 января и простоят до 19 января. Сдаваемые натуральные елки нельзя упаковывать в полиэтилен, также необходимо снять с них все украшения.
Места для сбора елок в Ласнамяэ:
Управа района просит не выбрасывать в предназначенные для рождественских елок места бытовой и строительный мусор и другие отходы. Также нельзя оставлять елки в зеленых зонах или около мусорных контейнеров.
Жители района Кесклинн начиная с 6 января могут отнести старые рождественские елки в специальные контейнеры.
«Важно, чтобы елка, которую с любовью и заботой принесли домой и нарядили, не закончила свой путь валяясь рядом с мусорным контейнером. Мы будем благодарны, если жители Кесклинна принесут свои рождественские елки в специально установленные контейнеры. Контейнеры установлены в хорошо доступных местах и простоят до 24 января. Из елок будет сделана древесная щепа, которую используют для создание зеленой энергии для горожан. Важно также, что сбор елок поможет сохранить район в чистоте», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Контейнеры для сбора старых рождественских елок будут расположены в Кесклинне в шести местах:
- на парковке по адресу Ахтри, 12;
- на перекрестке улиц Лийвалайа и Юхкентали по адресу Иманта, 6;
- под виадуком Пярнуского шоссе;
- напротив кафе Весивярава;
- на парковке напротив Уус, 37;
- на парковке на перекрестке бульвара Тоомпуйестеэ и улицы Висмари.
Старейшина района Кесклинн призывает не выбрасывать в предназначенные для рождественских елок контейнеры бытовой и строительный мусор и другие отходы. Также нельзя бросать елки рядом с контейнерами, оставлять их в зеленых зонах или в местах, где куда обычно выбрасывают мусор жилых домов.
Новогодние елки жителей Кристийне станут источником «зеленой» энергии
В среду, 6 января, в столичном районе Кристийне стартует кампания по сбору отслуживших новогодних елок, в рамках которой горожане смогут бесплатно оставить деревья на одной из десяти площадок для сбора. Кампания продлится до 20 января, после чего партнер Управы Кристийне вывезет собранные елки на таллиннскую комбинированную теплоэлектростанцию Utilitas, в котлах которой деревья превратятся в экологический чистый источник энергии.
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, жители района каждый год обращаются в управу с вопросом о том, что делать с использованными рождественскими и новогодними деревьями. «Уже много лет мы оказываем помощь нашим жителям в этом вопросе, но в отличие от прошлых лет теперь елки не будут ни сжигаться, ни измельчаться, а их направят на таллиннские теплоэлектростанции, где они внесут свой вклад в развитие экономики столицы по направлению к климатической нейтральности. Это, несомненно, намного более дружелюбный к природе способ утилизации, который в то же время поможет нам достичь целей в сфере экологии и защиты окружающей среды», - сказал Рийбе.
«Просим вас не бросать использованные елки возле мусорных контейнеров, но помочь превратить их в новую ценность. На электростанциях Utilitas они станут источником «зеленой» энергии, которая осветит и согреет наши дома. Кампания по сбору деревьев продлится две недели, и мы напоминаем, что важно, чтобы оставленные в пунктах сбора елки были очищены от украшений, не имели подставок и пластиковой упаковки», - отметил старейшина Кристийне.
С 6 по 20 января в районе Кристийне будут открыты десять специально отмеченных пунктов по сбору елок:
• ул. Энергия, 6c;
• ул. Эндла, 51a;
• ул. Кирси, 3a;
• ул. Котка, 14a;
• ул. Кулднока, 12a;
• Нымме-теэ, 52 (выходящая на ул. Тюве часть парка Ряэгу)
• Палдиское шоссе, 65b;
• ул. Сеэби, 34;
• ул. Сыстра, 1a;
• ул. Винди, 18b.
Рождественские елки можно также сдать на станции сбора отходов в Пярнамяэ, Пальяссааре, Рахумяэ и Пяэскюла. Дополнительная информация: www.prugi.ee.
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