У жителей Таллинна есть возможность бесплатно сдать рождественские елки

Старейшина района Кесклинн призывает не выбрасывать в предназначенные для рождественских елок контейнеры бытовой и строительный мусор и другие отходы. Также нельзя бросать елки рядом с контейнерами, оставлять их в зеленых зонах или в местах, где куда обычно выбрасывают мусор жилых домов.

Новогодние елки жителей Кристийне станут источником «зеленой» энергии

В среду, 6 января, в столичном районе Кристийне стартует кампания по сбору отслуживших новогодних елок, в рамках которой горожане смогут бесплатно оставить деревья на одной из десяти площадок для сбора. Кампания продлится до 20 января, после чего партнер Управы Кристийне вывезет собранные елки на таллиннскую комбинированную теплоэлектростанцию Utilitas, в котлах которой деревья превратятся в экологический чистый источник энергии.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, жители района каждый год обращаются в управу с вопросом о том, что делать с использованными рождественскими и новогодними деревьями. «Уже много лет мы оказываем помощь нашим жителям в этом вопросе, но в отличие от прошлых лет теперь елки не будут ни сжигаться, ни измельчаться, а их направят на таллиннские теплоэлектростанции, где они внесут свой вклад в развитие экономики столицы по направлению к климатической нейтральности. Это, несомненно, намного более дружелюбный к природе способ утилизации, который в то же время поможет нам достичь целей в сфере экологии и защиты окружающей среды», - сказал Рийбе.

«Просим вас не бросать использованные елки возле мусорных контейнеров, но помочь превратить их в новую ценность. На электростанциях Utilitas они станут источником «зеленой» энергии, которая осветит и согреет наши дома. Кампания по сбору деревьев продлится две недели, и мы напоминаем, что важно, чтобы оставленные в пунктах сбора елки были очищены от украшений, не имели подставок и пластиковой упаковки», - отметил старейшина Кристийне.

С 6 по 20 января в районе Кристийне будут открыты десять специально отмеченных пунктов по сбору елок:

• ул. Энергия, 6c;

• ул. Эндла, 51a;

• ул. Кирси, 3a;

• ул. Котка, 14a;

• ул. Кулднока, 12a;

• Нымме-теэ, 52 (выходящая на ул. Тюве часть парка Ряэгу)

• Палдиское шоссе, 65b;

• ул. Сеэби, 34;

• ул. Сыстра, 1a;

• ул. Винди, 18b.