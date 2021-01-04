Кадай: группы риска следует вакцинировать одновременно

Бывший глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай сказал ERR, что организация вакцинации осложняется тем, что вакцину надо использовать в течение пяти дней после того, как ее вынули из морозильной камеры. Из-за этого может происходить определенная приостановка вакцинации.