Кадай: группы риска следует вакцинировать одновременно
После того как прививка от коронавируса будет сделана хотя бы половине входящих в группы риска, можно начать возвращаться к нормальному ритму жизни, пишет Rus.ERR.
После того как прививка от коронавируса будет сделана хотя бы половине входящих в группы риска, можно начать возвращаться к нормальному ритму жизни, пишет Rus.ERR.
Бывший глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай сказал ERR, что организация вакцинации осложняется тем, что вакцину надо использовать в течение пяти дней после того, как ее вынули из морозильной камеры. Из-за этого может происходить определенная приостановка вакцинации.
"Возможно, сложно организовать медицинские учреждения так, чтобы вакцина не пропадала. Если, например, выделить медучреждению 100 доз вакцины, то надо продумать, чтобы все люди пришли на прививку в течение недели", - сказал Кадай.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!