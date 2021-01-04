Вратарь Карл Андре Валлнер перешел из "Калева" в "Левадию"

В минувшем сезоне 22-летний Валлнер сыграл за "Калев" 26 матчей из 30 в высшем дивизионе, а по итогам чемпионата его команда вылетела в первую лигу, но выступления вратаря не остались незамеченными "Левадией", предложившей ему двухлетнее трудовое соглашение.

В высшей лиге Карл Андре Валлнер дебютировал в 2014 году, когда ему было 16 лет.

Прошлый сезон в роли первого номера "Левадии" начал Сергей Лемпетс, в мае объявивший о завершении профессиональной карьеры. В дальнейшем основным вратарем "Левадии" стал Артур Котенко.