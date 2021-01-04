Цены на молоко продолжают падать

В ноябре прошлого года у молокопроизводителей Эстонии было закуплено в натуральном весе 61 700 тонн молока, что на 1,9 процента больше, чем за тот же период позапрошлого года, сообщает BNS Департамент статистики.

Элитных сортов молока в ноябре 2020 года было закуплено 50 500 тонн, что на 0,2 процента меньше, чем в ноябре 2019 года.

В ноябре прошлого года было закуплено 12 200 тонн молока высшего качества — столько же, как за тот же период позапрошлого года.

Средняя жирность молока в ноябре 2020 года составила 4 процента, при этом содержание жира по сравнению с позапрошлым годом понизилось на 0,07 процента. Содержание белка составило 3,5 процента, что 0,06 процента больше, чем в позапрошлом году.

В ноябре 2020 года в Эстонии было произведено 9200 тонн питьевого молока, на 2,3 процента больше, чем в ноябре позапрошлого. Производство сливок в годовом сравнении снизилось на 12 процентов до 2200 тонн, а производство сквашенного молока удержалось на уровне позапрошлого года в 3100 тонн.

Производство сливочного масла в ноябре прошлого года составило 400 тонн, что на 33,3 процента больше, чем годом раньше. Объем выпуска сырных изделий сохранился на уровне 2019 года в 3800 тонн. Творог составил в выпуске сырных продуктов 1800 тонн.