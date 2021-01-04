Картина дня: побочные эффекты вакцин, очередной скандал вокруг EKRE и новые правила оплаты больничного
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 января.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд написала в социальных сетях, что уже то, что министр иностранных дел Литвы считает необходимым комментировать заявления Мартина и Марта Хельме, является красноречивым и досадным. Читать далее...
«Ситуация на коронафронте вышла из-под контроля. В каком-то смысле речь идет о войне, точнее о войне на два фронта, - считает семейный врач Мадис Вескимяги. - Есть опасения, что коронабомба еще взорвется и что более 1000 зараженных в день вполне реальны».
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3394 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 390, то есть 11,5% от общего количества тестов. Читать далее...
Департамент лекарственных средств Эстонии опубликовал побочные эффекты от вакцины Comirnaty от коронавируса, которую произвели в сотрудничестве компании Pfizer и Biontech, пишет Postimees. Напомним, что сейчас в Эстонии вакцинируют работников сферы здравоохранения и ухода. Читать далее...
В декабре был подписан договор о завершении реконструкции старейшего парка Нарвы - Темного сада - которая остановилась ещё 2017 году. В отличие от этого долгостроя, два гораздо более крупных инвестиционных проекта давно находятся на стадии подготовки документов, и только в наступившем году их реализацию можно будет увидеть воочию. Если, конечно, снова не возникнет каких-то непредвиденных обстоятельств. Читать далее...
Когда по осени Финляндия ввела для прибывающих из Эстонии пограничный контроль, я сообщил в социальных сетях, что ноги моей не будет у северных соседей до тех пор, пока ограничения не будут сняты. Читать далее...
В Трудовую инспекцию обратился работник, который поинтересовался: «Правда ли, что с этого года работодатель обязан оплачивать больничный лист уже со второго дня?» Читайте ответ Трудовой инспекции.
По словам бывшего министра внешней торговли и инфотехнологий Каймара Кару, у Эстонии не осталось соседних стран, перед которыми не пришлось бы извиняться за высказывания руководства партии EKRE. Читать далее...
Если львиная доля положительных тестов приходится на Таллинн и Харьюмаа, то в Тарту- и Йыгевамаа показатели распространения коронавируса довольно скромны. По оценке руководителя кризисной комиссии Клиники Тартуского университета Йоэля Старкопфа, последние две недели они работали в стабильном режиме, но проблем, которые приходится решать персоналу больницы, хватает. Читать далее...
Руководство Таллиннского аэропорта надеется на то, что уже весной календарь полетов из Эстонии в города Европы станет более плотный. Читать далее...
Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис прокомментировал высказывания Мартина и Марта Хельме, в которых они поставили под сомнение достоверность недавних парламентских выборов в Литве. Читать далее...
Выступая вчера на радио, Март и Мартин Хельме (EKRE) поставили под сомнение легитимность прошедших в октябре парламентских выборов в Литве. Премьер-министр Юри Ратас заверил сегодня утром литовского коллегу, что отношения между станами по-прежнему замечательные. Читать далее...
В конце прошлого года Европейский союз получил минимальное количество вакцины от компании Pfizer, поскольку фирма не смогла в полном объеме выполнить свои договорные обязательства. Читать далее...
Великобритания в понедельник начинает использование вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета, сообщают СМИ. Читать далее...
Министр обороны Юри Луйк ("Отечество") в понедельник выступил с резкой критикой в адрес политиков из Консервативной народной партии Марта и Мартина Хельме, порочащих в своих высказываниях Литву. По словам Луйка, заявления обоих Хельме по поводу «глубинного государства», с которыми они накануне выступили на TRE Raadio, критикуя систему выборов в Литве и Румынии, просто абсурдны. Читать далее...
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