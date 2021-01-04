Картина дня: побочные эффекты вакцин, очередной скандал вокруг EKRE и новые правила оплаты больничного

Кальюлайд: досадно, что министр иностранных дел Литвы счел нужным комментировать тявканье нашего политика

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд написала в социальных сетях, что уже то, что министр иностранных дел Литвы считает необходимым комментировать заявления Мартина и Марта Хельме, является красноречивым и досадным. Читать далее...

Семейный врач: почему так преступно затягивают с вакцинацией?

«Ситуация на коронафронте вышла из-под контроля. В каком-то смысле речь идет о войне, точнее о войне на два фронта, - считает семейный врач Мадис Вескимяги. - Есть опасения, что коронабомба еще взорвется и что более 1000 зараженных в день вполне реальны».

Коронавирус диагностирован у 390 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3394 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 390, то есть 11,5% от общего количества тестов. Читать далее...

Опубликован список побочных эффектов от вакцины Pfizer, которые испытали на себе жители Эстонии

Департамент лекарственных средств Эстонии опубликовал побочные эффекты от вакцины Comirnaty от коронавируса, которую произвели в сотрудничестве компании Pfizer и Biontech, пишет Postimees. Напомним, что сейчас в Эстонии вакцинируют работников сферы здравоохранения и ухода. Читать далее...

Нарвские долгострои: многомиллионные проекты обещают сдвинуть с мертвой точки в наступившем году

В декабре был подписан договор о завершении реконструкции старейшего парка Нарвы - Темного сада - которая остановилась ещё 2017 году. В отличие от этого долгостроя, два гораздо более крупных инвестиционных проекта давно находятся на стадии подготовки документов, и только в наступившем году их реализацию можно будет увидеть воочию. Если, конечно, снова не возникнет каких-то непредвиденных обстоятельств. Читать далее...

Попадете ли вы в Финляндию — зависит от милости пограничника

Когда по осени Финляндия ввела для прибывающих из Эстонии пограничный контроль, я сообщил в социальных сетях, что ноги моей не будет у северных соседей до тех пор, пока ограничения не будут сняты. Читать далее...

Изменились правила оплаты больничного листа

В Трудовую инспекцию обратился работник, который поинтересовался: «Правда ли, что с этого года работодатель обязан оплачивать больничный лист уже со второго дня?» Читайте ответ Трудовой инспекции.

Бывший министр от EKRE: скоро у нас не останется стран, где не пришлось бы просить прощения

По словам бывшего министра внешней торговли и инфотехнологий Каймара Кару, у Эстонии не осталось соседних стран, перед которыми не пришлось бы извиняться за высказывания руководства партии EKRE. Читать далее...

Заразившиеся коронавирусом в канун Нового года попадут к врачу в течение двух недель