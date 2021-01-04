Российские биатлонисты массово снялись c турнира после прибытия допинг-офицеров

Турнир «Ижевская винтовка» проходил с 22 по 27 декабря. По данным агентства « Весь спорт », на фоне слухов о предстоящем тестировании с соревнований снялись юниоры Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. В общей сложности контроля избежали 33 спортсмена.

«Факт массового снятия был зафиксирован и передан в отдел расследований для проверки. Далее запускается ряд стандартных процедур, в частности, рассматривается необходимость целевого тестирования и других мер. Подробности проведения расследования в соответствии со стандартом не раскрываются, поскольку это может помешать его ходу и достоверности», - сообщила РИА « Новости » директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

Добавим, что в конце декабря четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получила 20-летняя Виктория Коновалова .

При этом в настоящее время членство Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) приостановлено из-за череды допинговых скандалов и перспективы его скорого восстановления в правах можно оценить как призрачные.