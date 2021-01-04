Министр Юри Луйк: разговоры Хельме по поводу «глубинного государства» абсурдны

«Заявления обоих Хельме демонстрируют опасное пренебрежение к международным отношениям эстонского государства. Перед тем, как принять участие в следующей радиопередаче, Хельме должны уяснить себе, что в мире нет ни одного государства, которое можно бы оскорблять только для того, чтобы заработать на этом себе политические очки», - заявил Луйк.

«Оскорбительные заявления в адрес союзников прямо вредят нашему оборонному сотрудничеству, поскольку подобные вещи не забываются, даже если вам это прямо не выскажут. Однако в данном случае литовцы не стали сдерживаться и публично отреагировали. Вне всяких сомнений, подобные высказывания недопустимы для министра Эстонской Республики», - подчеркнул Луйк.

По его словам, в обеспечении безопасности Эстонии большую роль играют как Литва, так и Румыния, они являются близкими друзьями Эстонии. «Так будет и впредь и никакая болтовня не способна извратить это. Просто ужасно, что новую встречу со своими союзниками мы должны начинать со слов извинения», - добавил Луйк.

«Все эти разговоры по поводу «глубинного государства» свидетельствуют о слабости, к ним прибегают политики, у которых кончились прочие аргументы. С тем же успехом актуальные события можно объяснять ведьминым колдовством», - сказал Луйк.