Какие страны первыми восстановятся после коронакризиса? Мнение эксперта

Он отметил, что латвийская экономика относительно хорошо диверсифицирована, а также очень большим плюсом для латвийской экономики является способность быстро реагировать, пишет Rus.TVNET.

Глава Банка Латвии подчеркнул, что страны, которые первыми победят Covid-19, первыми и восстановятся.

"Мы все устали от этой истории с Covid-19, которая продолжается уже почти год. Те, кто первыми перестанут болеть, первыми начнут работать и зарабатывать", - сказал Казакс.

При этом он добавил, что после Covid-19 мир изменится. Изменятся способы работы и сотрудничества, а цифровые технологии будут использоваться гораздо шире, поэтому навыки каждого человека будут иметь значение.

Казакс также подчеркнул, что этот кризис, как и другие кризисы, - это возможность сделать что-то лучше и опередить других. "Поэтому главное, о чем нужно подумать, - это то, как мы инвестируем в будущее, как мы будем формировать экономику в будущем", - сказал президент Банка Латвии.