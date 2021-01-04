Пн, 4.01.2021
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Таави Тийльманн
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Ученые обеспокоены: не факт, что вакцины смогут защитить от нового штамма Covid-19

Медицинский работник с вакционой.

ФОТО: ALESSANDRO DI MARCO/EPA/Scanpix Baltics

Биолог Аризонского университета Майкл Воробей видел более 100 000 различных штаммов коронавируса. Но в штамме, который начал распространяться в Великобритании, он заметил нечто новое, пишет Postimees.

«Такое за время пандемии произошло впервые, когда, увидев новый вид штамма, я от изумления сделал шаг назад», - сказал Воробей.

Чиновники по всему миру заверили, что готовые вакцины работают и в случае нового штамма, но Воробей и многие другие ученые считают, что не исключена возможность, что новый штамм вакцинам не поддается, пишет CNN.

«Это действительно впервые, когда я считаю, что эффективность вакцины в случае нового штамма в действительности можно поставить под сомнение», - сказал биолог.

И профессор отделения вирусных заболеваний и вакцин Центра исследований рака имени Фреда Хатчинсона Тревор Бедфорд советуется следить за развитием нового штамма коронавируса. Он не верит, что имеющиеся в использовании вакцины совершенно бесполезны от нового штамма. Но, считает Бедфорд, эффективность вакцины может быть меньше обычного.

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