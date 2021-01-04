Спрогнозировать непредсказуемое: что произойдет с экономикой в этом году?

Год назад казалось, что прогнозировать экономические показатели очень просто: вводишь исходные данные в Excel и вот тебе результат. Неопределенность и риски прежних лет – как закончится выход британцев из ЕС, останется ли Дональд Трамп в Белом доме еще на четыре года, как будет протекать торговая война США и Китая – висели, конечно, в воздухе, но как бы они не разрешились, результат не был бы таким шокирующим, каким оказался результат Брекзита и победа Трампа четыре года назад. Год назад казалось, что наступает спокойный, может быть, даже скучноватый год. Это показывали и экономические прогнозы, сделанные год назад, пишет Postimees.
Прогнозы почти всех аналитических организаций на 2020 год были весьма однообразны. Предсказывали, что рост экономики замедлится, но ничего страшного не случится.
Так, аналитики пяти организаций (LHV, Институт конъюнктуры, Минфин, Luminor и Redgate) совершенно одинаково прогнозировали на следующий год экономический рост в 2,5%. На пятую долю процента пессимистичнее был Swedbank, на полпроцента – SEB, который прогнозировал рост в 2%.
Значительно отличался от остальных Postimees, журналисты которого были заметно оптимистичнее и прогнозировали, что рост экономики составит 3,4%. Довольно похожими были и ожидания аналитиков по инфляции и другим экономическим показателям.
С ног на голову
Завершившийся год остро показал, что одно дело – составлять возможные сценарии с помощью Excel и выбирать наиболее вероятный из них, другое – реальная жизнь. Особенно, когда в мире происходит нечто такое, что по своему влиянию на общество сходно с падением метеорита на землю или извержением вулкана Кракатау в 1883 году, сильнейшим за всю новейшую историю.
Прогнозы всех аналитиков перевернуло с ног на голову разразившаяся в феврале пандемия коронавируса.
Хотя многие прогнозировали на близкое или более отдаленное будущее (скорее, впрочем, близкое) большой спад, никто даже в самых черных сценариях не мог предвидеть того, что в действительности произошло. Никто не предвидел, что целые страны на несколько месяцев будут закрыты на замок. Никто не сумел предвидеть, что целые отрасли экономики (авиация, гостиничный бизнес, туризм, культура и развлечения и т.д.) вскоре во многом перестанут полностью или частично функционировать.
Победил прогноз SEB
Точнее всего к прогнозу, сделанному год назад, оказался SEB и его аналитик Михкель Нестор, хотя правильнее было бы сказать, что он наименее промахнулся. Поскольку прошлый год оказался особенным.
Если немного обобщить, окажется, что успех ему принес – как это свойственно кризисному времени – больший пессимизм. Так, SEB прогнозировал на прошлый год всего 2% роста, в то время как большинство остальных прогнозировали 2,5%, а оптимистичный Postimees 3,4%, который, соответственно, ошибся в прогнозах больше всех.
SEB был наиболее пессимистичен и в плане трудовой занятости, предсказав безработицу в 5-6%.
Цену на бензин практически точно предсказал LHV, который ошибся всего на 2 цента (она оказалась в действительности чуть выше). Все остальные считали, что в конце 2020 года бензин будет дороже, чем оказалось из-за большой скидки топливных компаний.
SEB точнее других предсказал целых три показателя (изменение роста экономика, безработицу и курс доллара США) и вместе со Swedbank и Redgate оказался наиболее точным (вернее, наименее неточным) в том числе при прогнозировании индекса потребительских цен.
LHV был наиболее точен при прогнозировании Еврибора и цены на бензин. Прогноз Redgate был точнее среднего относительно зарплаты, а Swedbank – цены на электричество.
После первого шока выяснилось все же, что встала не вся экономика, а кризис, который многие стали называть кризис в здравоохранении, разделил экономику натрое. Одним фирмам, прежде всего связанным с иностранным туризмом, был нанесен почти смертельный удар; другим, прежде всего технологическому сектору, который и без того процветал, был придан дополнительный импульс; третьи восстановились после первого испуга и для них не очень многое изменилось. К ним относятся, например, торговля, банковское дело и строительство.
Прогнозирование экономических показателей на 2021 год ненамного проще, поскольку неопределенности слишком много. Все надеются на вакцину, но как пройдет вакцинация, не будет ли каких-то откатов назад, вроде неизвестных пока побочных эффектов, никто не знает.
«Нынешняя среда для каждого составителя экономического прогноза – большой вызов. Неопределенность, связанная с неэкономическими факторами, велика, помимо обычных моделей прогноза она требует хороших эпидемиологических знаний, - пояснила партнер консалтинговой фирмы Redgate Валерия Кийск. – Мы исходим в своем прогнозе из предпосылки, что большинство стран мира с помощью вакцин в первом полугодии сможет одержать победу над вирусом и ограничения второй-третьей волн окажут на экономику меньшее влияние, чем закрытия в первом полугодии 2020 года», - добавила она. Главный экономист Luminor Тыну Пальм добавляет, что дно коронавирусного кризиса во втором квартале было пройдено, но путь к нормальности пока ухабист и зависит, прежде всего, от распространения коронавируса.
Несправедливые страдания
«Даже когда поступят вакцины, достижение масштабного коллективного иммунитета в странах потребует времени, - констатировал Пальм. – Это было, вероятно, одним из весомых аргументов, почему Европейский Центробанк решил продлить программу закупки имущества до марта 2022 года. Лишь когда риск возвращения вируса будет устранен, возникнут условия для широкомасштабного восстановления экономики и рынка труда. Но пока у нас по-прежнему маячит этот риск, непропорционально сильно будут страдать те отрасли экономики, которые связаны прежде всего со сферой услуг, в том числе гостиницы, туризм, развлечения и рестораны», - добавил он.
Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в этом году прогнозы аналитических организаций удивительно похожи на прошлогодние. Большая часть прогнозирует рост экономики 3-3,5%, лишь Redgate несколько оптимистичнее, а Swedbank и журналисты Postimees значительно пессимистичнее, прогнозируя изменение ВВП на 2,2 и 2,3%. Здесь следует отметить, что мнения пятерых участвовавших в составлении прогноза журналистов сильно разошлись: от 4,3% роста до 2% спада.
По остальным экономическим показателям аналитики были неожиданно единодушны, даже в отношении трудно прогнозируемой цены на бензин.
Облегчение наступит во втором квартале
Михкель Нестор
Аналитик SEB
«Начало 2021 года может оказаться для Эстонии очень сложным. Распространение коронавируса после праздников резко возрастет и это заставит правительство ввести еще более жесткие ограничения для жизни и экономической деятельности. Поскольку меры поддержки не будут столь щедры, сколь весной, и их не сумеют хороши нацелить, часть фирм закроется и безработица вырастет. Надежда на массовую вакцинацию населения в то же время делает настрой оптимистичным и спад в потреблении не будет очень большим.
Несмотря на то, что большинство населения вакцину еще не получило, со второго квартала ограничения начнут смягчаться и к лету положение в экономике уже будет довольно неплохим. Туризм, конечно, не выйдет на уровень 2019 года, зато зарубежный туризм сделает резкий скачок. Пережившие кризис фирмы вновь откроются и начнут нанимать работников.
Сильная экономическая конъюнктура сохранится и осенью, суммы, выведенные из второй пенсионной ступени, повлекут за собой умеренный бум потребления. За счет этого начнет быстро снижаться и уровень безработицы, в то время как в тех секторах, где занятость в ходе кризиса не уменьшилась, продолжится и быстрый рост зарплат».
Мегакризис удалось предотвратить
Тыну Пальм
Аналитик Luminor
«В конце туннеля благодаря поступлению вакцины брезжит свет. Восстановление экономик благодаря смягчению масштабных весенних ограничений и чрезвычайно финансовой и фискальной политики стимуляции в третьем квартале пошло довольно быстро. Объем экономик США и еврозоны в третьем квартале достиг -2,9% и -4,3% от докризисного уровня, что превысило ожидания. В то же время восстановление экономической активности по отраслям оказалось весьма неравномерным, а рынок труда пострадал значительно больше, чем это отражают средне показатели ВВП. В США из почти 20 миллионов рабочих мест, потерянных весной, на сегодняшний день восстановлена лишь половина, а впереди охлаждающее влияние второй волны вируса.
Спад европейской экономики был еще больше, в то же время рынок труда в среднем оказался сильнее среднего благодаря социальным пособиям и кризисным мерам. Риски Covid-19 снова растут. В связи со второй волной ожидается небольшой спад показателей за конец прошлого и начало этого года. Экономика еврозоны вновь нырнула в четвертом квартале, но спад был намного меньше, чем это было весной.
Неопределенность относительно отступления вируса сеет неуверенность и это в какой-то мере может привести к ужесточению условий кредитования, которое центробанки пытаются предотвратить.
Октябрьский обзор кредитных условий в банках еврозоны вновь отражал легкий откат назад в спросе и предложении кредитов.
Восстановление на фоне коронавирусных ограничений остается очень неравномерным по отраслям. Даже если сохранятся нынешние чрезвычайно благоприятные условия финансирования экономики, масштабное восстановление рынка труда и устойчивое восстановление роста цен займет несколько лет.
Согласно новому экономическому прогнозу Европейского центробанка (от 10 декабря), средний годовой рост цен в еврозоне не достигнет желаемых 2% (по прогнозу 1,4%).
С началом коронакризиса быстрое и мощное предложение ликвидности от центробанков (в том числе вспомогательные закупки имущества) помогли предотвратить зависание финансовых рынков и резкий спад рисковой готовности, негативное влияние которых сказалось бы уже на условиях финансирования всей экономики. Весной мы стояли на пороге гораздо большего кризиса, чем глобальный финансовый кризис 2008 года, и общими усилиями его удалось предотвратить.
На сегодняшний день стабильность финансовых рынков еврозоны восстановлена, процентные ставки по классам имущества и странам снизились, в связи с чем фокус центробанков сместился с тушения пожара на удержание чрезвычайно стимулирующих процентных ставок. Такая финансовая политика продлится до тех пор, пока не наступит уверенность в том, что рост цен устойчиво достигнет желаемой цели, а безработица начала снижаться, приближаясь к докризисному уровню».