В соцсетях распространяется ложная информация об отказе семейных врачей от вакцинации

В получившем большую популярность посте говорится, что семейные врачи Валга отказались от вакцинации на том основании, что перед прививкой необходимо подписать документ, в котором говорится, что человек полностью осведомлен о возможных побочных эффектах. В сообщении упоминается и имя одного конкретного врача. В посте добавлено, что врачи Валгаского центра семейной медицины направили в Департамент здоровья официальный протест, что они отказываются от вакцины, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Валгаские семейные врачи работают в Валгаской больнице, часть из них работают индивидуально, а другие — в Terviseagentuur OÜ. Упомянутый в посте врач как раз работает в указанном последним предприятии. Руководитель Terviseagentuur OÜ Хейди Айт сказала, что эти утверждения о вакцинации — выдумка. «Никто из наших врачей не против вакцинации и не пропагандирует это каким-либо образом. Вакцинация продолжается. Часть персонала уже сделала прививку, часть еще нет. Список постоянно обновляется. Но большинство уже вакцинированы. Конечно, нет такого, что кто-то пропагандирует среди пациентов политику антипрививочников».

На вопрос, все ли сотрудники будут вакцинированы в конце концов, Айт ответила, что по всей видимости да. «Как и у других людей, это личное дело каждого, когда и как вакцинироваться. Люди думают, когда лучше это сделать и как обстоят дела с их здоровьем», - сказала Айт.

Она добавила, что ни одного общего протеста семейные врачи из Валга в Департамент здоровья не отправляли: «Все наши врачи выступают за здоровье народа и ежедневно работают во имя этого. Инцидент, подобный тому, что произошел на выходных, - это ужасно некрасиво, что чье-то имя было там упомянуто. Врачи Валга не делали совместного заявления в Департамент здоровья. Я говорила об этом сегодня с несколькими сторонами, никто ничего о подобном не знает, это взято с потолка», - сказала она, отметив, что подобные ложные утверждения вредят не только конкретному врачу или компании, но и здоровью всего народа.

В понедельник утром все телефоны сотрудников Центра семейных врачей Валгаской больницы были заняты. Старшая медицинская сестра Валгаской больницы Анастасия Орг сообщила, что вакцинация персонала больницы начнется во вторник, но семейные врачи - это отдельные юридические лица, которые сами занимаются получением вакцины. Однако, насколько известно Орг, вакцинацию начали и другие семейные врачи. В качестве примера она привела доктора Приухка.

Валгаский семейный врач Хилья Приухка подтвердила слова Орг в комментариях к посту в соцсетях: «Валгаские семейные врачи начали вакцинацию в последние дни года и продолжат в ближайшие дни».