Пентус-Розиманнус: политика EKRE стремится оставить Эстонию в одиночестве

«Суть политики EKRE уже много лет была прописана черным по белому: оставить Эстонию в одиночестве, изолировать ее от прежних союзников. Если иначе не получится, то сыпать для этого направо и налево оскорблениями, недоверием и издевательствами, пользуясь одной из ведущих позиций в правящей коалиции. Систематически. Оскорбляя всех прежних друзей и партнеров государства», - сказала Пентус-Розиманнус.

По ее словам, слова имеют вес. «А к словам лидера одной из правящих партий относятся серьезно. Эти произнесенные между делом и позже извинения от партнера по коалиции о том, что «наши отношения так хороши, что их не может испортить никакое грубое оскорбление», это предназначенная для потребления внутри страны риторика, которая не работает в реальной жизни. Она не работает, поскольку, разумеется, все заметили, что дипломатия оскорблений EKRE — это не единичный промах, а систематический паттерн. Единственные, кто до сих пор пытается это отрицать, это руководство Центристской партии», - сказала Пентус-Розиманнус.

Она добавила, что EKRE с самого рождения правящей коалиции издевается над Центристской партией и ее руководством, словно литературные герои Везипруул и Татикас над псом Понту. «Посторонним наблюдателям уже давно противно, но сами мучители смеются, а их жертва больше не понимает, что происходит. Каждый раз EKRE пытается продемонстрировать, кто решает в этом правительстве. А Центристская партия это допускает», - отметила Пентус-Розиманнус.

Наряду с сомнениями в легитимности президентских выборов в США, лидеры EKRE Март и Мартин Хельме в своей воскресной радиопередаче Räägime asjast также усомнились в надежности прошедших в октябре парламентских выборов в Литве.

Премьер-министр Юри Ратас сказал, комментируя высказывания Марта и Мартина Хельме, что ни одна радиопередача не может изменить добрые отношения между Эстонией и Литвой.

«Сегодня утром я заверил премьер-министра Литвы, что у нас замечательные двусторонние отношения», - написал Ратас в социальных сетях.

Он перечислил достигнутые вместе с Литвой победы: восстановление независимости, вступление в Европейский союз и НАТО, воздушная безопасность над странами Балтии, боевая группа НАТО, строительство железной дороги Rail Baltica, торговля, контакты между народами, туризм, борьба с коронавирусом и многое другое.