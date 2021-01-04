Пн, 4.01.2021
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Таави Тийльманн
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  • В Польше разразился скандал: несколько знаменитостей вне очереди привились от Covid-19
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В Польше разразился скандал: несколько знаменитостей вне очереди привились от Covid-19

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Польше начато расследование вакцинации знаменитостей от нового коронавируса, хотя в настоящее время вакцины предназначены только для медицинского персонала и членов их семей, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на польское информационное агентство PAP.

По словам министра здравоохранения Польши Адама Недзельскиса, 4 января начнется детальная проверка в отделениях, связанных с Варшавским медицинским университетом.

Он добавил, что использование "критерия привилегий" в процессе вакцинации будет иметь последствия.

Варшавский медицинский университет заявил, что в четверг, 31 декабря, "известные деятели искусства и культуры" были вакцинированы против Covid-19 в рамках кампании вакцинации.

Среди знаменитостей - бывший премьер-министр и член Европейского парламента Лешек Миллер, телеведущий Кшиштоф Матерна, певица Магда Умер и ряд актеров.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в субботу, 2 января, что соблюдение порядка вакцинации является выражением уважения к нормам социальной солидарности.

"Сообщения средств массовой информации о знаменитостях, которые были вакцинированы вне очереди, являются настоящим скандалом. Нарушению норм нет оправдания", - сказал Моравецкий.

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