Женщина заблудилась в лесу, вытаскивали вертолетом

1 января в 16.30 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Силла волости Ляэне-Нигула заблудилась в лесу женщина, ушедшая туда два часа назад. По словам командира патруля Хаапсалуского отдела полиции Меэлиса Лаурманна, полицейские начали поиски в лесу неподалеку от хутора, к которым были привлечены две служебные собаки вместе с проводниками.

«К счастью, у нас была с женщиной связь по телефону, что очень помогло выяснить ее местонахождение. В какой-то момент женщина увидела отблески мигалки полицейского автомобиля и нам удалось более-менее быстро определить направление ее движения», - сказал Лаурманн.

Спустя несколько часов, около 21.30 полицейские добрались до женщины, которая находилась в труднодоступном месте – густом кустарнике, с болотистой почвой и канавами. Она была контактной, но очень замерзла.

«Поисковая команда для того, чтобы вытащить ее из леса, задействовала вертолет, который до полуночи благополучно вывез ее из леса», - сообщил Лаурманн. Медики скорой осмотрели 67-летнюю женщину, с которой, к счастью, все было в порядке. Полицейские доставили ее домой.