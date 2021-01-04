В Департамент здоровья прибыла вторая партия вакцины от COVID-19

Больше всего вакцинирований прошло в Северо-Эстонской региональной больнице — 699.

«В случае первой партии вакцины нашей целью было позволить семейным врачам и медсестрам, а также больницам получить первую партию вакцины как можно быстрее. По больницам вакцину распределяли пропорционально количеству работников. С этой недели мы дадим всем больницам возможность заказывать вакцину согласно своим возможностям использовать ее сразу. Также планируем расширить вакцинацию на отделения сестринского ухода при больницах и первые дома попечения, - сказал министр социальных дел Танель Кийк. - Это означает, что количество вакцинированных значительно увеличится».

«В центрах семейных врачей все идет по плану, и мы будем готовы начать вакцинировать входящих в группы риска пациентов, как только это позволят поставки вакцины. В наших центрах созданы все условия как для консультирования людей, так и для безопасной вакцинации,- сказала руководитель Эстонского центра семейных врачей Ле Валликиви. - Речь идет о медицинской услуге, которая уже десятки лет входит в сферу деятельности семейных врачей. Мы призываем своих пациентов воспользоваться возможностью вакцинироваться, как только она появится».

«Сегодня Европейский департамент лекарств должен дать оценку вакцине Moderna. Когда эта вакцина также получит разрешение на продажу Европейском союзе, то мы начнем получать ее и у этого производителя», - добавил Кийк.

Поскольку поступающая в Эстонию вакцина пока ограничена по объемам, то в сотрудничестве с экспертной комиссией по иммунной профилактике составлены группы риска тех, кому вакцина показана в первую очередь:

работники медицинских учреждений;

люди 70 лет и старше, а также люди с определенными заболеваниями;

работники, оказывающие жизненно важные услуги и другие работники передовой;

как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины, вакцинация будет позволена всему населению Эстонии.

Вакцина Pfizer/BioNTec показана лицам 16 лет и старше. Противопоказанием является особая чувствительность к некоторым действующим или вспомогательным веществам вакцины, а в случае высокой температуры вакцинацию следует отложить.

По данным выводов особенностей вакцины, ее эффективность составляет 94,6%. Среди побочных эффектов чаще всего встречаются боль в месте укола, боли в мышцах, температура и некоторое ухудшение самочувствие на пару дней. Все эти симптомы были легкими или умеренными и проходили сами. При необходимости помогают парацетамол, ибупрофен или холодный компресс. Особенности вакцины Moderna будут опубликованы одновременно с выдачей разрешения на продажу.

По договору с Pfizer/BioNTech вакцина этой фирмы будет приходить в Эстонию каждую неделю, ее заказано более 600 000 доз, то есть на 300 000 человек. На уровне ЕС идут переговоры о дополнительных поставках. Moderna по предварительному договору должна поставить около 234 000 доз, которых хватит на вакцинацию почти 174 000 человек. Всего Эстония заказала 3 177 726 доз вакцины у фирм: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac.

Инфолисток вакцины доступен на эстонском языке здесь.

Официальная информация о вакцинации в Эстонии имеется здесь.