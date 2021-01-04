В прошлом году таллиннский вытрезвитель посетило рекордное число пьяных людей

Ежегодно в таллиннском вытрезвителе бывает от пяти до шести тысяч человек в состоянии алкогольного опьянения. В течение 2020 года вытрезвитель посетили 6790 человек, из них 840 женщин и 208 человек из других стран. В 2019 году в вытрезвитель попало 6371 человек, в 2018 году - 5962 и в 2017 году - 5420 человек.