В прошлом году таллиннский вытрезвитель посетило рекордное число пьяных людей

Ежегодно в таллиннском вытрезвителе бывает от пяти до шести тысяч человек в состоянии алкогольного опьянения. В течение 2020 года вытрезвитель посетили 6790 человек, из них 840 женщин и 208 человек из других стран. В 2019 году в вытрезвитель попало 6371 человек, в 2018 году - 5962 и в 2017 году - 5420 человек.
В декабре полиция отправила в вытрезвитель 571 гражданина, 65 из которых женщины, 24 человека были из других стран: десять из Украины, трое из Азербайджана, четыре из Латвии, два из Литвы, один из Индии, один из Великобритании, один из Египта, один из Армении и один из Узбекистана.