Пн, 4.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • В прошлом году таллиннский вытрезвитель посетило рекордное число пьяных людей
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В прошлом году таллиннский вытрезвитель посетило рекордное число пьяных людей

Вытрезвитель. Фото иллюстративное.

ФОТО: Albert Truuvaart /SCANPIX//

Несмотря на сложившуюся чрезвычайную ситуацию и распространение коронавируса, потребление алкоголя не снизилось, и в прошлом году полицейским пришлось отвезти в таллиннский вытрезвитель рекордное число человек - 6790.

Ежегодно в таллиннском вытрезвителе бывает от пяти до шести тысяч человек в состоянии алкогольного опьянения. В течение 2020 года вытрезвитель посетили 6790 человек, из них 840 женщин и 208 человек из других стран. В 2019 году в вытрезвитель попало 6371 человек, в 2018 году - 5962 и в 2017 году - 5420 человек.

В декабре полиция отправила в вытрезвитель 571 гражданина, 65 из которых женщины, 24 человека были из других стран: десять из Украины, трое из Азербайджана, четыре из Латвии, два из Литвы, один из Индии, один из Великобритании, один из Египта, один из Армении и один из Узбекистана.

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