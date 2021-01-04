Пришедший за лекарствами от COVID-19 петербуржец умер в аптеке

По его словам, инцидент произошел накануне, 3 января, утром в аптеке на Коломяжском проспекте. Как рассказала заведующая учреждением, 54-летний покупатель показал провизору рецепт на лекарства, назначаемые для лечения COVID-19, после чего "сел на корточки, начал задыхаться и упал на спину". Мужчине вызвали скорую помощь, но медикам осталось только констатировать его смерть.