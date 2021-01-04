В Кохтла-Ярве орудуют уличные грабители

Второго января в полицию поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве у дома на улице Рави было совершено нападение на 82-летнего мужчину, у него забрали кошелек вместе с деньгами и банковской картой. Ущерб составил почти 30 евро, сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу Идаской префектуры.