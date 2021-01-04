Пн, 4.01.2021
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Криста Фишер
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В Кохтла-Ярве орудуют уличные грабители

Полиция.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

До сих пор непойманные преступники в конце прошлой недели, в первые дни нового года совершили два уличных ограбления.

Второго января в полицию поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве у дома на улице Рави было совершено нападение на 82-летнего мужчину, у него забрали кошелек вместе с деньгами и банковской картой. Ущерб составил почти 30 евро, сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу Идаской префектуры.

Третьего января в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве у магазина на улице Калеви напали на 33-летнего мужчину, у него отняли мобильный телефон. Ущерб составил 120 евро.

В двух этих случаях полиция начала уголовное производство по статье об ограблении.

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