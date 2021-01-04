В Таллинне зараженный коронавирусом нарушил требование самоизоляции и пытался уехать в другую страну

Специалист по связям с общественностью Таллиннского аэропорта сказал Postimees, что коронаположительный человек попал в самолет, авиакомпания попросила его покинуть транспорт за несколько минут до вылета.

Соблюдение требования самоизоляции контролируется Департаментом полиции и погранохраны, который также проверяет пассажиров в аэропорту, и допускает или не допускает их на борт. Сам аэропорт не имеет доступа к личным данным пассажиров, поэтому у них нет информации о состоянии здоровья людей или о требованиях самоизоляции.

С 1 сентября все пассажиры, прибывающие из стран с высоким уровнем заражения, могут пройти первичный тест на коронавирус в аэропорту (бесплатно для граждан Эстонии, 52 евро для иностранцев).

Улетающих пассажиров в аэропорту не тестируют, но страны могут потребовать отрицательного ответа на тест при въезде. Например, с 1 января при въезде в Эстонию из Великобритании тест на коронавирус необходимо сдать не позднее, чем за 72 часа до начала поездки.