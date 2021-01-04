Танель Кийк: вакцинация начнется в правильном темпе только на этой неделе

«Доставка 9750 доз Pfizer и BioNTech должна прибыть сегодня. В свою очередь, решение Европейского агентства лекарственных средств в отношении производителя вакцины Moderna ожидается на этой неделе, после чего может быть согласована первая поставка», - сказал Postimees Танель Кийк.

Он добавил, что в медицинских учреждениях работает 25 000 сотрудников. «Круг желающих пройти вакцинацию достаточно велик», - констатировал он. «Сейчас, в начале новой рабочей недели, темп вакцинаций растет. Я убежден, что на этой неделе будет значительно больше прививок, чем на прошлой».

Комментируя критику в отношении того, что первую партию вакцин следовало направить только медицинскому персоналу в кризисных районах, Кийк ответил, что важно как можно скорее вакцинировать тех людей, которые позже будут вакцинировать других. «Помимо отделений Covid-19, отделения экстренной медицины и интенсивной терапии, есть также семейные врачи и медсестры», - перечисляет он.

Поскольку сейчас делают прививки по большей части больничному персоналу, причина медленных темпов вакцинации до сих пор заключается не в отсутствии готовности больниц или нежелании врачей проводить вакцинацию, а в небольших количествах вакцины. «Мы разделили первую вакцину между 76 медицинскими учреждениями. Следует также учитывать, что сейчас период праздников, поэтому в первую неделю шло не так быстро», - пояснил Кийк.