Правительство Латвии не планирует ослаблять ограничения

Нацеленные на уменьшение распространения Covid-19 ограничения смягчать пока не планируется, заявил после заседания партнеров по правительственной коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что завтра, 5 января, правительство должно концептуально договориться о том, на какой срок могут быть продлены действующие ограничения.

Важно, чтобы ситуация и необходимость ограничений были понятны и ясны обществу, сказал премьер.

"Я не думаю, что нам нужно встряхивать общество. Понятно, что борьба не закончена, и определенные ограничения должны сохраниться", - сказал премьер.

В свою очередь, министр юстиции Янис Борданс (JKP) подчеркнул, что меры контроля во всех их проявлениях не должны ослабляться, поскольку распространенение Covid-19 не снизилось.

Вакцина от Covid-19, разработанная Moderna, может быть доступна в Латвии с 11 января

Вакцина от Covid-19 производителя Moderna может быть доступна в Латвии уже 11 января, сегодня после встречи с партнерами по коалиции, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP).

Научный комитет по лекарственным средствам для человека Европейского агентства лекарственных средств планирует принять заявку на одобрение этой вакцины в Европейском Союзе сегодня, 4 января.

"На этой неделе есть очень хорошие новости из Европейского агентства лекарственных средств, возможно, даже сегодня вечером будет зарегистрирована вакцина Moderna, которая будет доступна в Латвии с 11 января", - сказала министр.

Как сообщалось, Латвия получила вторую партию вакцин Pfizer и BioNTech от Covid-19 - 13 650 доз вакцины Comirnaty.

Часть этих вакцин будет храниться в Государственном центре доноров крови, часть - в Рижской Восточной клинической университетской больнице и Университетской клинической больнице имени Страдиньша.

Как сообщалось, в минувший понедельник в пунктах вакцинации десяти латвийских больниц началась добровольная вакцинация медицинского персонала от Covid-19.

Первая партия вакцин Comirnaty была доставлена в Латвию утром 26 декабря - 9 750 доз.