Урмас Суле: вакцинация означает не только инъекцию

«Даже хорошо, что вакцинация началась с меньших чисел, потому что начинать новое лучше, если у вас нет двух вещей одновременно - слишком большого количества и необходимости разрабатывать новую систему», - пояснил Урмас Суле.

По его словам, вакцинация увеличила нагрузку на все больницы. «Вакцинация - это не просто инъекция, это означает, что сначала люди прошли обучение», - объяснил Суле. Кроме того, это включает в себя много технической работы. А в случае новых вещей могут возникать незапланированные ситуации, констатировал руководитель кризисного штаба.

«В настоящее время процесс вакцинации разработан, люди приобрели опыт, теперь стало легче ускорить темп», - пояснил Суле, добавив, что обучение также проще, если так называемые учителя участвуют в процессе.

Ситуация также упростится для Департамента здоровья, поскольку более крупные больницы, у которых есть собственные морозильные камеры, смогут хранить там свои дозы вакцины. «Например, если в больницу поступило 100 доз, то 50 человек могут получить первую инъекцию, а остальные 50 доз ждут в морозильной камере», - пояснил Суле.