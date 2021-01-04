Пн, 4.01.2021
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Таави Тийльманн
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Графики ⟩ Число безработных в Харьюмаа превысило 25 000

Бюро Кассы страхования от безработицы в Йыхви.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

По данным Кассы страхования от безработицы, по состоянию на вчерашний день в Харьюмаа было зарегистрировано 25 329 безработных, уровень безработицы в уезде составляет восемь процентов, пишет Postimees.

Влияние на рабочие места призванных сдерживать пандемию ограничений еще больше усилилось в конце года, и вчера, по данным  Кассы страхования от безработицы, количество зарегистрированных безработных в Эстонии увеличилось до 54 312 человек, а уровень безработицы составил 8,4 процента.

Среди уездов самый высокий уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он составляет 13,3 процента, 8089 человек зарегистрировались в качестве безработных. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в Йыгевамаа - 5,4 процента, в этом уезде 713 человек зарегистрировались безработными.

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