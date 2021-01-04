Графики ⟩ Число безработных в Харьюмаа превысило 25 000

Влияние на рабочие места призванных сдерживать пандемию ограничений еще больше усилилось в конце года, и вчера, по данным Кассы страхования от безработицы, количество зарегистрированных безработных в Эстонии увеличилось до 54 312 человек, а уровень безработицы составил 8,4 процента.