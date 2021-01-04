Графики ⟩ Число безработных в Харьюмаа превысило 25 000

Влияние на рабочие места призванных сдерживать пандемию ограничений еще больше усилилось в конце года, и вчера, по данным Кассы страхования от безработицы, количество зарегистрированных безработных в Эстонии увеличилось до 54 312 человек, а уровень безработицы составил 8,4 процента.
Среди уездов самый высокий уровень зарегистрированной безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он составляет 13,3 процента, 8089 человек зарегистрировались в качестве безработных. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в Йыгевамаа - 5,4 процента, в этом уезде 713 человек зарегистрировались безработными.