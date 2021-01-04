Вакцина от Covid-19 компании Moderna будет доступна в Латвии с 11 января

Европейское агентство лекарственных средств планирует принять решение по заявке на использование вакцины Moderna сегодня, 4 января.

"На этой неделе ожидаются очень хорошие новости из Европейского агентства лекарственных средств, возможно, даже сегодня вечером будет зарегистрирована вакцина Moderna, которая в Латвии будет доступна с 11 января", - сказала министр.

Как сообщалось, 28 декабря в десяти латвийских больницах началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19 вакциной Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. На минувшей неделе прививки получили 2243 человека.

Сегодня получена вторая партия вакцин Comirnaty - 13 650 доз.