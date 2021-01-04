Пн, 4.01.2021
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Криста Фишер
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  • В Таллинне собака напала на ребенка, катавшегося на санках
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Ищут хозяйку и свидетелей ⟩ В Таллинне собака напала на ребенка, катавшегося на санках

Укус овчарки.

ФОТО: Katrin Mark/Facebook

Сегодня около пяти часов дня рядом с лыжным трамплином в Нымме катавшегося на санках ребенка укусила собака, сообщила на своей странице в Facebook мать пострадавшего.

«Уважаемая дама с собакой, позволившая сегодня своей немецкой овчарке укусить моего ребенка, пожалуйста, свяжись со мной и прояви хотя бы интерес, как ребенок себя чувствует и был ли причинен материальный ущерб», - написала мать.

По ее словам, инцидент произошел сегодня около пяти часов дня рядом с лыжным трамплином на горке, когда катавшегося на санках ребенка укусила собака. Животное прокусило три слоя одежды, что хорошо видно на фотографии.

«Я даже не могу подумать о том, что было бы, если бы эти зубы коснулись лица... Женщина сказала ребенку, что не успела отреагировать и пошла своей дорогой», - рассказала жительница Таллинна.

Автор поста просит также связаться с ней очевидцев происшествия, если они увидят публикацию.

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