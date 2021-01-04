Ищут хозяйку и свидетелей ⟩ В Таллинне собака напала на ребенка, катавшегося на санках

«Уважаемая дама с собакой, позволившая сегодня своей немецкой овчарке укусить моего ребенка, пожалуйста, свяжись со мной и прояви хотя бы интерес, как ребенок себя чувствует и был ли причинен материальный ущерб», - написала мать.

По ее словам, инцидент произошел сегодня около пяти часов дня рядом с лыжным трамплином на горке, когда катавшегося на санках ребенка укусила собака. Животное прокусило три слоя одежды, что хорошо видно на фотографии.

«Я даже не могу подумать о том, что было бы, если бы эти зубы коснулись лица... Женщина сказала ребенку, что не успела отреагировать и пошла своей дорогой», - рассказала жительница Таллинна.