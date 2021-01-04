Пн, 4.01.2021
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Кристина Каллас
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  • Пограничники задержали в Вырумаа нарушившего границу туриста
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Пограничники задержали в Вырумаа нарушившего границу туриста

Пограничник. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tauno Tõhk / Riigikantselei

Сотрудники департамента полиции и погранохраны (PPA) в конце прошлой недели в Вырумаа задержали туриста, перешедшего контрольную линию Эстония-Россия.

Во второй половине дня в воскресенье пограничники задержали в пограничной зоне в деревне Пердаку волости Сетомаа 43-летнего иностранца, который незадолго до того незаконно пересек временную контрольную линию, перейдя из Эстонии в Российскую Федерацию и обратно.

По сообщению Южной префектуры, пограничники прежде всего доставили мужчину на кордон погранохраны для выяснения обстоятельств и проинформировали об инциденте погранохрану РФ.

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