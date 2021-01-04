Пограничники задержали в Вырумаа нарушившего границу туриста

Во второй половине дня в воскресенье пограничники задержали в пограничной зоне в деревне Пердаку волости Сетомаа 43-летнего иностранца, который незадолго до того незаконно пересек временную контрольную линию, перейдя из Эстонии в Российскую Федерацию и обратно.