Пограничники задержали в Вырумаа нарушившего границу туриста
Сотрудники департамента полиции и погранохраны (PPA) в конце прошлой недели в Вырумаа задержали туриста, перешедшего контрольную линию Эстония-Россия.
Сотрудники департамента полиции и погранохраны (PPA) в конце прошлой недели в Вырумаа задержали туриста, перешедшего контрольную линию Эстония-Россия.
Во второй половине дня в воскресенье пограничники задержали в пограничной зоне в деревне Пердаку волости Сетомаа 43-летнего иностранца, который незадолго до того незаконно пересек временную контрольную линию, перейдя из Эстонии в Российскую Федерацию и обратно.
По сообщению Южной префектуры, пограничники прежде всего доставили мужчину на кордон погранохраны для выяснения обстоятельств и проинформировали об инциденте погранохрану РФ.