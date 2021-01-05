Вт, 5.01.2021
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Криста Фишер
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  • Катри Райк: нужны послабления к языковым требованиям для медиков
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Катри Райк: нужны послабления к языковым требованиям для медиков
Рейнсалу не прав!

  • Гимназии в Нарве могут быть двуязычными
  • Боевой листок Narva Linnaleht нужно закрыть!
  • Я словно на поле боя меж двух лагерей центристов
  • Моя партия – это Нарва, ради нее я готова покинуть СДПЭ

К чему приведет избрание на пост мэра Нарвы опытного политика, социал-демократа Катри Райк? Закончится ли конфликт между разными группировками Центристской партии?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире новый мэр Нарвы Катри Райк.

Выдержки из беседы:

– Закончится ли безвластие в Нарве? Станет ли Нарва управляемой?

– Мэр города силен своей коалицией. Скажу честно, сотрудничество складывается нелегко. На данный момент еще не было заседаний Горуправы, первое запланировано на понедельник, 11 января. На повестке дня – утверждение вице-мэров и другие вопросы.

– Можно ли считать затянувшийся конфликт между различными группировками Центристской партии исчерпанным?

– Я не центрист, на данный момент являюсь членом Социал-демократической партии. О конфликтах в рядах центристов узнаю из газет, нахожусь словно меж двух огней.

У меня такое чувство, что я оказалась на поле боя, а мой бронежилет был много раз прорешечен. Господа Тоом и Стальнухин должны положить конец этой войне.

В сложившейся ситуации я пробую общаться со всеми, кто готов общаться со мной.

Центристы должны найти свой новый путь в Нарве. На данный момент в Горсобрании осталось только 4 представителя этой партии, еще 2 социал-демократа и 1 реформист. У нас нет партий власти.

– Не получится ли так, что вам придется выбирать между креслом мера и членством в какой-либо партии?

– Мне даны полномочия на 10 месяцев – до ближайших муниципальных выборов. Изменения и сюрпризы возможны даже в этот срок.

Моя партия – это Нарва, ради нее я готова покинуть ряды социал-демократов. Решение я приму к марту месяцу. Сейчас все карты еще в игре.  

– Ваши оппоненты утверждают, что в последние 15-20 лет в Нарве остаются у власти те же самые люди, которые продолжают делить эту власть между собой. Получается, что вы тоже в этом участвуете…

– Уже 8 лет я являюсь членом Нарвского горсобрания. Легко критиковать. Я в свое время тоже много критиковала оппонентов. А потом поняла: доколе? Нужно самой идти и участвовать в процессе принятия решений.

Сейчас к власти в Нарве пришла новая коалиция. У руля города – две фракции: "Meie Narva" и "Kesk".

Бывшая оппозиция попала в коалицию. Это для Нарвы большое достижение. Звучат разные мнения, нам нелегко, но мы ищем компромиссы.

– В ситуации коронакризиса какие решения должны быть первыми? Что важнее всего для Нарвы и больше не терпит отлагательств? 

– Коронакризис – это и есть самая главная проблема. И на этом фоне было бы крайне безответственно рассуждать об издании городской газеты Narva Linnaleht («Нарвская городская газета») на муниципальные средства.

– Не хотите ли вы ее закрыть?

– Разумеется! Эта газета опорочила сама себя.

Narva Linnaleht – пропагандистский листок, используемый бывшей властью в своих политических интересах. Например, меня эта газета критиковала за мою национальность. Где это видано?

– А если вас эта газета будет постоянно хвалить?

– Не нужно! Я найду, где высказаться. Я всегда сама оплачиваю публикацию собственных мнений на страницах разных СМИ.

Издание Narva Linnaleht обходится горбюджету в 145 000 евро в год. Это немалые деньги для Нарвы.

Если возвращаться к вопросу о том, какие решения не терпят отлагательств, то ситуация сложилась непростая.

В Нарве на данный момент уже 500 человек болеет коронавирусом. До стабилизации еще очень далеко.

11 января начинаются занятия в школе. Необходимо решить вопрос об обеспечении детей старше 12 лет бесплатными масками, изменить проведение уроков пения и физкультуры, развести потоки между разными этажами и т.д.

– В Нарвской больнице дела совсем плохи?

– Кризис станет испытанием на прочность. В больнице – острейший дефицит молодых специалистов, нужна новая кровь. Мы ждем помощи от государства: дополнительного финансирования и других встречных шагов.

Пора найти компромисс в отношении языковых требований. Для медиков Нарвы будет достаточно уровня B2, а не С1.

Разумеется, у эстонцев должно быть право на обслуживание на эстонском языке, но одно другого не исключает.

Государство пообещало больнице 35 миллионов из Фонда справедливого перехода на ремонт здания, но мы все понимаем, что бетон не лечит, он не заменит светлые головы и золотые руки медиков. Самый большой вызов – найти людей.

– А у вас есть союзники в Таллинне, которые помогли бы смягчить языковые требования для медиков?

– Нужно признать, что реально это сделать очень сложно.

Я по-прежнему убеждена, что вопрос гражданства нужно решить, открыв окно возможностей для неграждан. Увы, с этой идеей найти поддержку в парламенте мне не удалось.  

Серопаспортникам следовало бы предоставить возможность получить эстонский паспорт на основании обычного ходатайства. 

– Как быть с безработицей?

– Во время кризиса в Нарве добавилось 500 безработных. Летом была еще хоть какая-то работа. Сейчас на весь город – всего 70 вакансий.

Многое упирается в незнание языка, в том числе молодежью.

– Какую позицию вы займете в вопросе языка обучения в школах?

– В Нарве на повестке дня – строительство двух госгимназий. Нужны хорошие учителя. Я за максимально качественное погружение в эстонскую языковую среду.

Не стану выбирать между эстонским и русским. Я – за двуязычные гимназии в Нарве. У учеников должна быть возможность самим решать, на каком языке учиться.

– Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу недавно заявил, что в новом году поворота в отношениях Эстонии с Россией не будет, и это хорошо. Хорошо ли это?

– Высказывание Рейнсалу не одобряю. Отношения с соседями должны быть хорошими. Особенно, если речь идет о приграничном сотрудничестве. 

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: станет ли Нарва управляемой при новом мэре? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

  • Закончится ли безвластие в Нарве? Насколько крепкой будет новая коалиция?
  • Какие решения должны быть первыми в ситуации коронакризиса? Что не терпит отлагательств?
  • Не получится ли так, что Катри Райк придется выбирать между креслом мэра и членством в какой-либо партии?
  • На кого новый мэр собирается опираться на ближайших местных выборах?
  • Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу  недавно заявил, что в новом году поворота в отношениях Эстонии с Россией не будет, и это хорошо. Хорошо ли это?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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