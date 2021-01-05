Катри Райк: нужны послабления к языковым требованиям для медиков

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире новый мэр Нарвы Катри Райк.
– Закончится ли безвластие в Нарве? Станет ли Нарва управляемой?
– Мэр города силен своей коалицией. Скажу честно, сотрудничество складывается нелегко. На данный момент еще не было заседаний Горуправы, первое запланировано на понедельник, 11 января. На повестке дня – утверждение вице-мэров и другие вопросы.
– Можно ли считать затянувшийся конфликт между различными группировками Центристской партии исчерпанным?
– Я не центрист, на данный момент являюсь членом Социал-демократической партии. О конфликтах в рядах центристов узнаю из газет, нахожусь словно меж двух огней.
У меня такое чувство, что я оказалась на поле боя, а мой бронежилет был много раз прорешечен. Господа Тоом и Стальнухин должны положить конец этой войне.
В сложившейся ситуации я пробую общаться со всеми, кто готов общаться со мной.
Центристы должны найти свой новый путь в Нарве. На данный момент в Горсобрании осталось только 4 представителя этой партии, еще 2 социал-демократа и 1 реформист. У нас нет партий власти.
– Не получится ли так, что вам придется выбирать между креслом мера и членством в какой-либо партии?
– Мне даны полномочия на 10 месяцев – до ближайших муниципальных выборов. Изменения и сюрпризы возможны даже в этот срок.
Моя партия – это Нарва, ради нее я готова покинуть ряды социал-демократов. Решение я приму к марту месяцу. Сейчас все карты еще в игре.
– Ваши оппоненты утверждают, что в последние 15-20 лет в Нарве остаются у власти те же самые люди, которые продолжают делить эту власть между собой. Получается, что вы тоже в этом участвуете…
– Уже 8 лет я являюсь членом Нарвского горсобрания. Легко критиковать. Я в свое время тоже много критиковала оппонентов. А потом поняла: доколе? Нужно самой идти и участвовать в процессе принятия решений.
Сейчас к власти в Нарве пришла новая коалиция. У руля города – две фракции: "Meie Narva" и "Kesk".
Бывшая оппозиция попала в коалицию. Это для Нарвы большое достижение. Звучат разные мнения, нам нелегко, но мы ищем компромиссы.
– В ситуации коронакризиса какие решения должны быть первыми? Что важнее всего для Нарвы и больше не терпит отлагательств?
– Коронакризис – это и есть самая главная проблема. И на этом фоне было бы крайне безответственно рассуждать об издании городской газеты Narva Linnaleht («Нарвская городская газета») на муниципальные средства.
– Не хотите ли вы ее закрыть?
– Разумеется! Эта газета опорочила сама себя.
Narva Linnaleht – пропагандистский листок, используемый бывшей властью в своих политических интересах. Например, меня эта газета критиковала за мою национальность. Где это видано?
– А если вас эта газета будет постоянно хвалить?
– Не нужно! Я найду, где высказаться. Я всегда сама оплачиваю публикацию собственных мнений на страницах разных СМИ.